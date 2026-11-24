Von: Werner Kremm

Reschitza – Der Kreisrat Karasch-Severin hat auf seiner jüngsten Tagung entschieden, den Winterdienst auf den fast 750 km Kreisstraßen des Banater Berglands für die kommenden vier Jahre („48 Monate“) auszuschreiben und dafür zwischen rund zwei und fast 50 Millionen Lei zu bieten. Die Angebote können bis am 22. Dezember beim Verwaltungsdienst des Kreisrats eingegeben werden. Für den Winter 2026-27 gelten noch vor drei Jahren abgeschlossene Winter- und Streudienstverträge sämtlicher Kreisstraßen.

Der Winterdienst umfasst hauptsächlich Schneeräumung und Streudienste bei Eis- und Schneeglätte auf den Kreisstraßen. Da der Kreisrat aufgrund von Erhebungen zur Verkehrsfrequenz festgestellt hat, dass auf 57,74 km Kreisstraßen kaum nennenswerter Verkehr herrscht, wurde auch an Einsparungen gedacht und die Ausschreibung für den Winterdienst für nur 684 km ausgeschrieben. Diese wurden in sieben Segmente eingeteilt, wobei die Angebote des Kreisrats variieren je nach Lage und Verkehrsfrequenz. Es handelt sich um das Umfeld folgender Ortschaften: Orawitza-Neumoldowa, Bokschan, Reschitza, die Almăj-Senke/das Almascher Land, der Großraum um Karansebesch, Herkulesbad und der Raum um den Muntele Mic, das Skigebiet hauptsächlich der Temeswarer. Für jeden dieser Räume werden vom Kreisrat Rahmenverträge angeboten, die variabel finanziert werden.

Die höchste Summe bietet der von Karansebeschern geführte Kreisrat für den Großraum um Karansebesch an: zwischen 5,9 und 10,55 Millionen Lei. Für den Raum um Orawitza und Neumoldowa (einschließlich Teile der Straße durch den Donauengpass und zu den Ortschaften in den Bergen am Nordufer der Donau) sind durchschnittlich höchstens 10,2 Millionen Lei vorgesehen, für das Umfeld von Reschitza, einschließlich dem Raum des Bergstocks des Semenik steht ein Vertrag über höchstens 8,08 Millionen Lei bereit, Bokschan und Umfeld hätte maximal 6,14 Millionen Lei zur Verfügung und Herkulesbad 5,06 Millionen Lei. Für den Muntele Mic, der im Winter als Skidomäne interessant ist, stellt der Kreisrat pro Jahr zwischen 3,3 und 4,59 Millionen Lei zur Verfügung. Für das Almascher Land wurden zwischen 2,61 und 5,07 Millionen Lei eingeplant.

Von diesen sieben Segmenten verfügt jenes von Orawitza/Neumoldowa über das ausgedehnteste Kreisstraßennetz – 211 km. Karansebesch hat im Umfeld 128 km Kreisstraßen, Reschitza 114 km. Die geringste Länge an Kreisstraßen gibt es am Muntele Mic: 12,6 km. Allerdings befinden sich diese in schwieriger Gebirgslage und haben in normalen Wintern meist viel Schnee.

Die 57,74 km Kreisstraßen, die laut Kreisratsbeschluss über Winter gesperrt werden, sind auch aus Kostengründen vom Winterdienst ausgenommen worden. Der Kreisrat Karasch-Severin gehört zu jenen, die hauptsächlich am Tropf der Regierung hängen.