Wird die Buchmessen-Chance schon verspielt?

Von: Valentin Brendler

Mit den Worten „Rumänien hat die besondere Chance, 2028 Ehrengast der Frankfurter internationalen Buchmesse zu sein“, beginnt der Text einer Petition, die vor Kurzem veröffentlicht wurde. Weiter im Dokument hinterfragen die Unterzeichner die neueste Entscheidung von Interims-Kulturminister István Demeter. Denn dieser hat vor Kurzem die Organisation des rumänischen Ehrengastauftritts bei der Frankfurter Buchmesse an das Film- und Kulturinvestitionsbüro (OFIC), eine Institution, die sich mit Filmfinanzierung befasst, vergeben (die ADZ hat berichtet). Schnell kam die Frage auf: Warum organisiert ein Büro, dass sich vor allem mit Filmen befasst, den wichtigen Auftritt bei der Buchmesse? Die Unterzeichner der Petition – bestehend aus vielen bekannten Autoren und Übersetzern – plädieren, dass diese Entscheidung überdacht werden soll.

Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac, Filip Florian, Alexandru Bulucz so wie die deutsch-rumänischen Schriftsteller Ernest Wichner und Jan Cornelius und viele weitere sind Unterzeichner der besagten Petition. Einige von ihnen waren vergangene Woche selbst in Frankfurt, bei der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Auf dieser war Rumänien zwar kein Ehrengast, es gab aber einen Nationalstand und viele rumänische Autoren waren natürlich trotzdem unterwegs: Um ihre Bücher zu bewerben, zu lesen und Kontakte zu knüpfen. Denn die Frankfurter Buchmesse ist eine der größten der Welt und ein wichtiger Knotenpunkt des europäischen Buchmarktes.



Gerade deswegen ist es für den rumänischen Buchmarkt auch so wichtig, im Jahr 2028 Gastland zu sein. Dies ist eine riesige Möglichkeit, die Literatur des Landes zu promoten, Kontakte zu knüpfen und auch als Land an sich in den Vordergrund zu rücken.



Doch gerade während die diesjährige Messe lief, wurde am Mittwoch, 7. Oktober, die Beauftragung des Filmbüros verkündet – was viele Autoren und Verleger überraschte, so die Petition. Gerade weil dieses Büro sich nicht primär mit Literatur befasst, sorgte dies für Verstimmungen.



In der Petition steht: „Wir fordern das Ministerium und die Regierung auf:



1. Zu verdeutlichen, wie die Entscheidung getroffen wurde.



2. Geben Sie an, welche Abteilung im OFIC für die Förderung von Literatur zuständig ist und welche Mitarbeiter dafür zuständig sind.



3. Falls das OFIC nicht über die Befugnisse und Kompetenzen zur Förderung der Literatur verfügt, sollte die Entscheidung bezüglich der Leitung des Rumänien-Projekts, dem Ehrengastland in Frankfurt im Jahr 2028, dringend überdacht werden.“



Die Unterzeichner sind der Ansicht, dass das Team des Ministeriums, das über mehrere Jahre hinweg Verhandlungen mit den Vertretern der Frankfurter Buchmesse geführt und den Status eines Ehrengastes für Rumänien erreicht hat, kompetent ist und mindestens teilweise bei der Organisation beteiligt sein sollte. Das Team sollte entscheidungstragend bleiben und andere organisatorische Aufgaben könnten laut der Petition in transparenten Wettbewerben daraufhin womöglich ausgelagert werden.



Kulturminister verteidigt sich



Der Kulturminister rechtfertigte sich auf Facebook: Das Rumänische Kulturinstitut (ICR), das hiesige Pendant zum deutschen Goethe-Institut, habe das Angebot abgelehnt. Das staatliche Unternehmen Artexim, Ausrichter des Enescu-Festivals in Bukarest, habe auch nicht in die Rolle des Betreuers gepasst. So sei man zum Schluss gekommen, den Auftrag an eine „junge, flexible Institution“ zu vergeben, die bereits Ergebnisse vorzeigen könne.



Dass diese bisher wenig mit Büchern am Hut hat, scheint für den Minister, aber auch für das Büro selbst, kein größeres Problem zu sein. Dies erklärt auch Valentin Savu, Generaldirektor des besagten Büros, so berichtet hotnews.ro. OFIC sei lediglich ein „Werkzeug“. „Das Büro muss mit der gesamten Gilde zusammenarbeiten und sie konsultieren. Nicht eine Sekunde lang hat das Büro erklärt oder beabsichtigt, etwas anderes als ein Werkzeug zu sein. Es wird lediglich ein Dreh- und Angelpunkt sein, um Verleger, Übersetzer und Autoren an einen Tisch zu bringen“, argumentiert Savu.



Der finale Plan steht immer noch nicht



Ioana Gruenwald, die Kuratorin des rumänischen Programms auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, sieht das womöglich anders und kritisiert die Entscheidung des Ministers, so hotnews.ro. Ihr Hauptpunkt, ähnlich wie in der Petition, ist, dass das Kulturministerium bereits über eine passende Abteilung verfüge. „Diese Abteilung hat in den vergangenen Jahren Rumäniens Präsenz auf den Buchmessen in Leipzig, Budapest und Kairo organisiert. Und jetzt plötzlich kann sie Frankfurt nicht mehr stemmen und wir müssen uns ans Filmbüro wenden? Als ob das Buchbüro die rumänische Filmwoche organisieren wollte! Das ist doch absurd, da hat wohl jemand den Verstand verloren“, so die Kuratorin. Sie fügt zwar an: „Natürlich hat das Ministerium noch nie in diesem Umfang gearbeitet. Es wird deutlich mehr Mitarbeiter benötigen“, aber sie ist sich sicher, dass das Ministerium die Arbeit selbst stemmen könnte.



Der Minister scheint dies anders zu sehen. Deswegen beauftrage er das besagte Büro. Dieses sagt jedoch – was Savu hotnews.ro auch berichtet –, dass die genaue Aufgabenteilung und der Auftrag noch nicht feststeht. Dabei wurde die Ehrengastwürde Rumänien bereits im Februar dieses Jahres zugesprochen. Natürlich ist bis 2028 noch etwas Zeit, aber ein großer Auftritt bei der Frankfurter Buchmesse muss sehr gut geplant werden. Oft präsentieren die Ehrengäste neue Übersetzungen und neue Bücher. Eine Übersetzung braucht meistens mindestens zwei Jahre. Die Zeit eilt also in diesem Bereich.



Viele Autoren und Verleger kritisieren deswegen also nicht nur die Vergabe, sondern auch offenbare Planlosigkeit nach über einem halben Jahr, in dem wichtige Zeit verloren gegangen ist. Lidia Bodea, Generaldirektorin des Humanitas-Verlags und Vizepräsidentin des rumänischen Verlegerverbands, glaubt, dass Rumänien im Begriff ist, eine große Chance zu verpassen, berichtet sie hotnews.ro. Die Kulturdiplomatie hätte laut ihr schon viel früher beginnen müssen.



Eine Vision, die entstehen muss



Sie selbst hätte eine Vision für die Ehrengastwürde: „Meiner Meinung nach wäre das Erste, was ich unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung im Februar 2026 getan hätte, gewesen, Herta Müller anzurufen. Sie hat einen Nobelpreis gewonnen und da sie im deutschen Kulturraum präsent ist, hätte ich sie eingeladen, 2028 in Frankfurt Ehrenbotschafterin Rumäniens zu werden“, so Bodea.



Bodea kritisiert weiter: „Als der Kulturminister verkündete, er habe OFIC beauftragt, befand sich das Expertenteam des Ministeriums bei der diesjährigen Veranstaltung in Frankfurt. Ich glaube, dass die Verantwortlichen für den rumänischen Nationalstand ebenfalls über Facebook erfahren haben, was ihr Minister da treibt.“



Ein Dilemma



Jetzt gibt es ein Dilemma: Viele Autoren und Verleger sind erzürnt und skeptisch gegenüber dem beauftragten Büro. Auch Alexandru Bulucz schreibt auf Facebook: „Der Kulturminister möge sich erklären und seinen Kurs korrigieren.“ Das kritisierte Büro, das auch dem Kulturministerium untersteht, hat durchaus Erfahrung im Organisationsmanagement, wird es nun aber schwer haben. Es gibt bisher unklare Rollen, ein schlechtes Image bei einigen Autoren und Verlegern und dazu muss das Büro im Buchmarkt arbeiten, der traditionell vor allem durch langjährige Kontakte funktioniert.

Anstatt gemeinsam an ihrem Auftritt zu arbeiten, wurde der rumänischen Buchbranche durch späte und fragwürdige Entscheidungen des Ministers ein Keil in die Vorfreude geschlagen. Eine Entscheidung, mit der womöglich auch einige Personen in seinem eigenen Ministerium unzufrieden sind. Kann sich Rumänien so 2028 würdig präsentieren?