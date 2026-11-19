Von: Bernice Krech-Lițoiu

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, für einige Monate in den USA zu leben? Morgens in den Rocky Mountains aufwachen, nach der Arbeit mit Freunden einen Roadtrip planen, Nationalparks entdecken und nebenbei noch Geld verdienen, das man nach der Rückkehr für die eigenen Zukunftspläne einsetzen kann? Was für viele nach einem unerreichbaren amerikanischen Traum klingt, ist für rumänische Studierende tatsächlich möglich: mit dem Work-&-Travel-Programm und dem J-1-Visum.



Jedes Jahr nutzen Studierende aus Rumänien ihre Semesterferien, um für einen Sommer in die Vereinigten Staaten zu reisen. Dabei geht es nicht nur darum, ein paar Wochen Urlaub zu machen. Man arbeitet, übernimmt Verantwortung, verbessert seine Englischkenntnisse, lernt eine neue Arbeitskultur kennen und schließt internationale Freundschaften. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, ein Land zu entdecken, das man sonst vielleicht nur aus Filmen kennt.



Während es in einigen europäischen Ländern, darunter Deutschland, kein vergleichbares klassisches studentisches Sommerprogramm in derselben Form gibt, ist Work & Travel in Rumänien sehr beliebt. Mehrere Agenturen unterstützen Studierende bei der Organisation. Eine davon ist Student Travel, deren Informationen zu Programm, Voraussetzungen und Kosten als Grundlage für diesen Artikel dienen.



Ich selbst habe 2023 und 2025 zwei Sommer auf diese Weise in den USA verbracht. Beide Erfahrungen haben mich beruflich und persönlich geprägt. Deshalb möchte ich nicht nur erklären, wie das Programm funktioniert, sondern auch einige Tipps aus eigener Erfahrung weitergeben.



Was ist das J-1-Visum?



Das J-1-Visum gehört zum Exchange Visitor Program des US-Außenministeriums. Eine seiner Kategorien ist Summer Work Travel, die Studierenden ermöglicht, während ihrer langen Semesterferien bis zu vier Monate in den USA zu arbeiten und anschließend zu reisen.



Es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Touristenvisum, sondern um ein Austauschprogramm mit bestimmten Voraussetzungen. Die Teilnahme muss über einen vom US-Außenministerium zugelassenen Sponsor erfolgen. Dieser stellt unter anderem das wichtige Dokument DS-2019 aus, das für den Visumantrag benötigt wird. In Rumänien übernehmen Agenturen wie Student Travel oder American Experience die Vermittlung zwischen den Studierenden und den amerikanischen Sponsoren. Sie helfen bei der Jobsuche, organisieren die notwendigen Unterlagen, bereiten auf das Botschaftsinterview vor und bieten während des Aufenthalts Unterstützung. Interessant ist, dass nicht nur rumänische Staatsbürger teilnehmen können: Auch Studierende anderer Nationalitäten, die an einer geeigneten Universität in Rumänien eingeschrieben sind, können sich bewerben.



Wer kann teilnehmen und wie läuft die Bewerbung ab?



Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man Vollzeitstudent an einer anerkannten Universität ist. Student Travel gibt eine Altersspanne von 18 bis 31 Jahren an. Teilnehmen können Bachelor-, Master- und Promotionsstudierende, auch im ersten oder letzten Studienjahr, sofern sie die weiteren Voraussetzungen erfüllen. Außerdem benötigt man ausreichende Englischkenntnisse, um sich im Arbeitsalltag verständigen zu können. Wichtig ist auch, dass man während der gesamten vereinbarten Beschäftigungszeit verfügbar ist. Die Arbeitgeber suchen Saisonkräfte und planen entsprechend. Der Reisepass sollte nach Empfehlung der Agentur mindestens sechs Monate über das Ende des Aufenthalts hinaus gültig sein.



Wer teilnehmen möchte, sollte möglichst früh mit der Planung beginnen. Die Bewerbungsphase startet üblicherweise im Herbst für den darauffolgenden Sommer. Nach der Anmeldung bei einer Agentur werden die Voraussetzungen geprüft und die Jobsuche beginnt.



Sobald die Beschäftigung feststeht und der Sponsor die Teilnahme bestätigt, wird das DS-2019 ausgestellt. Anschließend kann man das J-1-Visum beantragen. Für Studierende, die ihren Antrag in Rumänien stellen, gehört normalerweise auch ein persönliches Interview bei der amerikanischen Botschaft in Bukarest dazu. Dort sollte man erklären können, was man in den USA vorhat, wo man arbeiten wird, was man studiert und weshalb man anschließend an seine Universität zurückkehrt. Die Agenturen bereiten ihre Teilnehmer auf dieses Gespräch vor. Die endgültige Entscheidung über das Visum trifft allerdings ausschließlich die amerikanische Konsularbehörde.



Was kostet der amerikanische Sommer im Vorhinein?



Ein Work-&-Travel-Sommer ist zunächst eine Investition. Neben dem Programmpreis müssen auch Visum, Flug und ausreichend Startkapital eingeplant werden. Mit Programm- und Visumgebühren, Flügen und genügend Startkapital für die erste Miete, Verpflegung und Transport bis zum ersten Gehalt (meist nach zwei Wochen Arbeit) sollte man um die 5000 US-Dollar einplanen. Hat man im Vorhinein nicht so viel Gespartes, ist es aber nicht unmöglich, das Programm zu machen: Eventuell kann jemand einem das Geld vorstrecken, oder aber ein Kredit über den Sponsor wird aufgenommen, denn das Rückzahlen innerhalb weniger Monate ist durch die Arbeit in den USA quasi gesichert.



Die richtige Jobwahl: Nicht nur auf den Stundenlohn schauen!



Ein wichtiger Tipp aus eigener Erfahrung: Bei der Jobsuche sollte man nicht ausschließlich auf den angegebenen Stundenlohn achten. In den USA ist es in vielen Bereichen der Gastronomie üblich, dass ein erheblicher Teil des Einkommens aus Trinkgeld besteht. Eine Stelle als Dishwasher oder im Housekeeping kann zunächst attraktiv wirken, weil der feste Stundenlohn relativ hoch ist. Allerdings gibt es dort häufig weniger Möglichkeiten, zusätzliches Trinkgeld zu verdienen.



Anders sieht es bei Tätigkeiten im Gästeservice aus: Als Server, Host/Hostess, Backserver oder ähnliches ist das Trinkgeld oft höher als der Stundenlohn, wodurch dieser dann sozusagen auf das Doppelte ansteigt. Natürlich hängt das tatsächliche Einkommen vom Arbeitgeber, der Gästezahl und der Trinkgeldregelung ab. Man sollte deshalb immer fragen, wie das Trinkgeld verteilt wird, wie viele Stunden garantiert sind und ob es eine Beteiligung am sogenannten Tip Pool gibt. Gerade in gehobenen Hotels und Restaurants kann sich eine Position im Gästeservice finanziell lohnen.



Der Zweitjob: Das Maximum aus vier Monaten herausholen



Wenn ich einen Ratschlag besonders hervorheben müsste, wäre es dieser: Unterschätzt nicht, wie viel man in einem amerikanischen Sommer arbeiten und verdienen kann! Für wenige Monate lebt man in einem Land, in dem die Verdienstmöglichkeiten in vielen Branchen deutlich höher sind als bei vergleichbaren Tätigkeiten in Rumänien. Deshalb lohnt es sich, über einen zweiten Job nachzudenken. Wichtig ist allerdings, dass zusätzliche Jobs vor Arbeitsbeginn vom amerikanischen Programmsponsor genehmigt werden müssen. Gerade in beliebten J-1-Destinationen gibt es viele Arbeitgeber, die regelmäßig zusätzliche Saisonkräfte suchen. Hilfreich ist es, bereits vor der Abreise einen englischsprachigen Lebenslauf vorzubereiten und mehrere Exemplare auszudrucken. So ist man vorbereitet und kann in den ersten Tagen direkt bei Hotels, Restaurants oder Cafés nach einem Zweitjob fragen. Auch der Kontakt zu anderen J-1-Studierenden ist wertvoll. Viele kommen bereits zum zweiten oder dritten Mal und wissen, welche Arbeitgeber zusätzliche Mitarbeiter suchen und wo sich ein weiterer Job lohnt. Natürlich bedeuten mehrere Arbeitsstellen auch lange Tage und erfordern Organisation. Aber die finanzielle Möglichkeit ist nicht zu unterschätzen. Ich habe J-1-Teilnehmer kennengelernt, die durch konsequentes Arbeiten und Sparen nach ihrer Rückkehr während des Studiums keinen Nebenjob mehr benötigten, sich Autos leisten konnten oder gar eine Wohnung gekauft haben. Diese Beispiele sind natürlich keine Garantie für jeden Teilnehmer. Sie zeigen aber, welches Potenzial in diesen wenigen Monaten stecken kann. Der American Dream muss nicht immer bedeuten, in die USA auszuwandern.



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!



Ein großer Vorteil des Programms ist die Möglichkeit, nach dem offiziellen Arbeitszeitraum noch zu reisen. Nach dem Ende der genehmigten J-1-Programmzeit haben Teilnehmer normalerweise eine sogenannte Grace Period von 30 Tagen. Diese ist ausschließlich für Reisen und die Abreise vorgesehen – arbeiten darf man in dieser Zeit nicht mehr. Die genauen Beschäftigungsdaten stehen auf dem DS-2019. Bei den Sommerprogrammen endet die reguläre Arbeitszeit häufig spätestens Ende September. Aus meiner Erfahrung reichen zehn Tage bis zwei Wochen durchaus aus, um einige der Orte zu besuchen, die man schon lange sehen wollte. Natürlich kann man auch einen ganzen Monat reisen, allerdings wird das entsprechend teurer. Außerdem sollte man die Rückkehr an die Universität und mögliche Anwesenheitspflichten berücksichtigen. Gerade die westlichen Bundesstaaten bieten unglaubliche Möglichkeiten für Roadtrips. Nationalparks, beeindruckende Berglandschaften, tiefe Canyons und große Städte machen die USA zu einem außergewöhnlichen Reiseziel.



Berufserfahrung in gehobenen Hotels und Restaurants



Work & Travel ist nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen oder zu reisen. Auch beruflich kann ein solcher Sommer sehr wertvoll sein. Viele Arbeitgeber befinden sich in gehobenen Hotels und Restaurants, in denen besonders hohe Servicestandards gelten. Einige dieser Häuser werden beispielsweise vom Forbes Travel Guide bewertet. Professionalität, Diskretion, Kommunikation und ein ausgeprägtes Verständnis für Gästebetreuung gehören dort zum Alltag. Besonders wertvoll ist auch die sprachliche Entwicklung. Man lernt nicht nur Vokabeln, sondern muss spontan reagieren, Probleme lösen, Beschwerden entgegennehmen und mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kommunizieren. Solche Erfahrungen können später auch in Bereichen wie Hotellerie, Tourismus, Eventmanagement oder internationaler Wirtschaft nützlich sein. Außerdem entdeckt man vielleicht berufliche Interessen, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hätte.



Meine Erfahrungen: Aspen 2023 und Park City 2025



2023 habe ich zum ersten Mal am J-1-Programm teilgenommen. Mein Ziel war Aspen in Colorado, ein international bekannter Ferienort mitten in den Rocky Mountains. Dort habe ich im Spa des St. Regis gearbeitet und zusätzlich eine Stelle als Hostess in einem Restaurant übernommen. 2025 bin ich für einen weiteren Sommer in die USA zurückgekehrt. Diesmal ging es nach Park City in Utah, wo ich im Stein Eriksen Hotel im Restaurant Glitretind als Lead Hostess gearbeitet habe. Zusätzlich war ich in einem weiteren Restaurant als Server und Lead Hostess tätig. Beide Sommer haben mich auf eine Weise geprägt, die ich vor-her nicht erwartet hätte. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr arbeiten kann, als ich mir selbst zugetraut hätte. Besonders interessant war aber auch die kulturelle Erfahrung. Man lernt eine Gesellschaft nicht wirklich kennen, wenn man nur als Tourist durch ihre Städte reist. Erst wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und den Alltag teilt, bekommt man einen tieferen Einblick in die Lebensweise eines anderen Landes.



Der amerikanische Alltag hat mir dabei aber auch gezeigt, dass ich langfristig lieber nicht in den USA leben möchte. Und genau das ist ebenfalls wertvoll: Man lernt nicht nur ein anderes Land kennen, sondern auch sich selbst und die eigenen Vorstellungen vom Leben.



Was ich auf keinen Fall missen möchte, sind die Freundschaften, die während dieser Sommer entstanden sind. Die Roadtrips, die Nationalparks und die gemeinsamen Erlebnisse gehören für mich zu den schönsten Erinnerungen. Sie waren mindestens genauso wertvoll wie die beruflichen Erfahrungen und das Geld, das ich während der Sommer ansparen und später investieren konnte. Ein Sommer Work & Travel mit dem J-1-Visum kann weit mehr sein als nur ein Auslandsaufenthalt – ich kann es jedem nur empfehlen!