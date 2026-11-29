Von: von Pfrarrer i.R. Otto Barth

Wie jedes Jahr im Dezember sind die Medien voll von Jahresrückblicken. Schlimme Ereignisse, die den meisten noch in Erinnerung sind, werden uns erneut vor Augen geführt: Waldbrände und Naturkatastrophen, Berichte zu aktuellen Kriegen und zur Bedrohung durch hybride Kriegsführung. Ambivalent sind die Berichte über Fortschritte und Gefahren im Bereich der künstlichen Intelligenz. Manch Positives, beispielsweise aus dem Bereich des Sports, bleibt meist nur den jeweiligen Fans im Gedächtnis.

Wie sieht Ihr persönlicher Jahresrückblick aus? Wovon könnten Sie erzählen? Individuelle Rückblicke zeigen neben traurigen Erinnerungen auch berührende und beglückende Ereignisse, wie die Geburt eines Kindes oder Enkelkindes oder eine faszinierende Reise. Was stimmt Sie besorgt, was lässt Sie zuversichtlich sein, wenn Sie an das kommende Jahr denken?

Das Kalenderjahr geht dem Ende entgegen, aber ein anderes Jahr hat schon begonnen. Mit dem Advent beginnt jedes Jahr ein neues Kirchenjahr. Interessanterweise beginnt es nicht – was ja auch denkbar wäre – mit der Geburt Jesu. Es beginnt mit einer Zeit der Vorbereitung auf das Fest, einer Zeit des Wartens, der Buße und Umkehr und auch einer Zeit der Erwartung und der Hoffnung.

Der Advent ist eine Zeit der Hoffnung auf Gottes Kommen und auf seine Gegenwart in schweren Zeiten. Schon der Prophet Jesaja ermutigte vor etwa 2500 Jahren die Menschen im Babylonischen Exil dazu, Hoffende zu sein. Auch die Autoren vieler neutestamentlicher Texte lebten in schweren Zeiten. Sie erzählen von ihrer Hoffnung und ermutigen ihre Lesenden dazu, sich diese Hoffnung zu eigen zu machen und daraus zu leben.

Waren die Zeiten damals schwerer oder leichter als heute? Gab es in den vergangenen 2500 Jahren überhaupt einmal Zeiten, die nicht zumindest irgendwo auf unserer Erde von Leid und Not geprägt waren? Wohl kaum. Ein Unterschied liegt allerdings darin, dass wir heute unendlich viel mehr darüber wissen, was gleichzeitig an Schrecklichem geschieht in dieser Welt. Manche Menschen ertragen es in dieser Fülle kaum und versuchen, sich zurückzuziehen in eine kleine, heile Welt.

In mancher Hinsicht sind unsere Bedrohungen größer, da die Menschheit heute in der Lage ist, ihre eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Gleichzeitig haben wir Möglichkeiten, die Erde und das Leben zu bewahren, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. Leider schöpfen wir diese Chancen nicht einmal annähernd aus.

Das Gefühl, machtlos zu sein, kann zu Resignation oder gar Verzweiflung führen. Zum Glück gibt es unzählige Menschen, die einen anderen Weg wählen. Denken wir an die Feuerwehrleute, die unter Einsatz ihres Lebens Waldbrände löschen, an die Helfenden in Katastrophengebieten, an Menschen, die unermüdlich forschen, um Leben zu schützen. Sie sind Hoffnungsboten in schweren Zeiten. Wer die Hoffnung nicht verliert, der kann verantwortungsbewusst handeln, auch wenn die Zukunft offen und unverfügbar bleibt.

Die Hoffnung der biblischen Autoren gründet darin, dass Gott selbst Zukunft eröffnet und uns entgegenkommt. Wir müssen nicht allein mit all dem Schweren im Leben zurechtkommen. Gott kommt uns entgegen und gibt uns Kraft.

Die Hoffnungstexte der Adventszeit sind uralt. Wir lesen sie Jahr für Jahr. Sind sie nur Erinnerung oder sind sie jedes Jahr neu gültig und wirksam?

Jeder Advent ist die Vergegenwärtigung der Hoffnung: Heute! Heute könnt ihr umkehren, euch neu orientieren, einander an eurer Hoffnung teilhaben lassen. Die alten Worte des Jesaja gelten auch uns: Tröstet, tröstet mein Volk. Bahnt Wege zueinander, ebnet füreinander Straßen der Hoffnung.

Nehmen Sie diese Aufforderung gerne persönlich und fragen Sie sich: Wem könnte ich in dieser Adventswoche ein Wort der Hoffnung sagen? Wo könnte ich einen kleinen Weg ebnen, einen Streit entschärfen, jemanden trösten, ihm oder ihr Mut machen?