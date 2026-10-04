Wort zum Sonntag: Der Heilige Gerhard und sein geistliches Erbe

Von: Nikola Laus, Domherr und Kanzleidirektor

„Wir rühmen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes“, haben wir in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Römer gehört. Heute, da unsere Kirche und unsere Diözese unseren ersten Bischof, den heiligen Gerhard, feiert, können wir diese Worte in besonderer Weise auf ihn beziehen, denn sein ganzes Leben war ein unermüdliches Lob des Herrn, ein Dasein, das zur Ehre dessen gelebt wurde, dem er im Glauben nachfolgte, dem er treu diente und den er von ganzem Herzen liebte.



Die Bedeutung des heiligen Gerhard für unsere Diözese beschränkt sich nicht nur auf den historischen Aspekt, nämlich darauf, dass er der erste Bischof der Diözese war und einen bedeutenden Beitrag in dieser Region geleistet hat. Sein Einfluss reicht weit darüber hinaus, denn er betrifft die Seelen der Menschen und das geistliche Leben der Diözese und nicht nur dieses. Die Früchte seiner Sendung erstrecken sich über die Jahrhunderte hinweg auf Tausende von Menschen, die durch seinen Dienst und durch seinen Kampf für den Glauben zur Erkenntnis Gottes gelangt sind. Auch wir gehören zu jenen Menschen, zu denen das Geschenk des Glaubens gelangt ist. Dafür können wir nur ein dankbares Herz zeigen und uns bemühen, diese große Gnade, die wir unverdient empfangen haben, nicht ungenutzt zu lassen.



Vielleicht meinen wir, dass der heilige Gerhard der Vergangenheit angehört und dass sein Leben und sein Beispiel uns heute nicht mehr berühren. Doch unsere eigenen Wurzeln nicht zu kennen bedeutet, allmählich unsere christliche Identität zu verlieren. Es bedeutet, geistlich arm zu werden. Lasst uns deshalb nicht geringachten, was wir von unseren Vorfahren empfangen haben, und auch unsere christlichen Wurzeln und Werte nicht vergessen. Denn sie sind auf dem Zeugnis von Tausenden und Abertausenden von Menschen aufgebaut, von Heiligen und Märtyrern, die den Glauben und die Traditionen weitergegeben haben und die uns auch heute durch die Lehre und die Sorge der Kirche vermittelt werden.



Übersehen wir daher nicht das geistliche Erbe, das wir durch den heiligen Gerhard empfangen haben. Denn das Beispiel seines Lebens weckt auch heute in uns den Wunsch, für den Himmel zu leben. Es inspiriert uns dazu, andere Maßstäbe zu haben als jene, die uns die Welt vorgibt. Gewiss, wir sind nicht wie der heilige Gerhard zum eigentlichen Martyrium berufen. Doch unser tägliches Leben kann von Zeichen der Selbstverleugnung und des Verzichts erfüllt sein, durch die die Gnade Gottes aufleuchten kann: Wer einem anderen selbstlos einen Dienst erweist; wer von seiner Zeit, seinen Gütern oder seiner Kraft für einen anderen etwas opfert; wer schweigt, wenn ihm Unrecht widerfährt; wer sich über das Gute des anderen freuen kann, ohne sich mit ihm zu vergleichen und ohne mit ihm zu konkurrieren… all dies können kleine Gesten sein, die in den Augen des himmlischen Vaters jedoch von unendlichem Wert sind.



Durch die Fürsprache und die Gebete des ersten Bischofs unserer Diözese wollen auch wir versuchen, wenigstens ein wenig und im Kontext unseres heutigen Lebens das Beispiel des heiligen Gerhard nachzuahmen: seinen Mut, das Wort des Herrn zu verkünden und danach zu leben. Lassen wir uns von seinem Beispiel eines beharrlichen Glaubens und vom authentisch christlichen Zeugnis seines Lebens erleuchten!



(Predigt zum Hochfest des hl. Gerhard, Bischof, Märtyrer, Schutzpatron der Diözese Temeswar am 24.9.2026 in Tschanad)