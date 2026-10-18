Wort zum Sonntag: Die Gottesmutter ergänzt selbst unsere kleinsten Opfer

Von: Domherr Janos Kapor, Pfarrer in Chișineu Criș

Am 1. Oktober jährte sich die Gründung der Schönstätter Marienschwestern zum hundertsten Mal. Während sie anfangs nur gelegentlich in unsere Diözesen kamen, sind sie seit 2019 dauerhaft präsent und haben ein Schönstattzentrum in Temeswar.



Was bedeutet es, Schönstätter Marienschwester zu sein? Die Zeugnisse einer von ihnen berühren zutiefst: „Es bedeutet, eine lebendige Gegenwart Mariens zu sein. Wir möchten unser Leben zu einer Hingabe machen, damit sie auch in unserer Zeit weiterhin an unserer Seite gehen kann. Wir stellen ihr unsere Füße zur Verfügung, damit sie an der Seite jedes Menschen und jeder Gemeinschaft gehen kann, die unserer Sorge anvertraut ist. Wir geben ihr unsere Hände, damit sie weiterhin eine Kultur gestalten kann, die das Antlitz einer Familie trägt. Wir schenken ihr unsere Herzen, damit niemand gezwungen ist, in einem luftleeren Raum zu leben, sondern jeder Schutz, Geborgenheit und das Gefühl der Zugehörigkeit finden kann.“



Der Gründer der Schönstattbewegung, Pater Kentenich, hat durch das Liebesbündnis die Wahrheit vertieft, das das durch Untreue der Menschen gestörte Verhältnis zu Gott wiederherstellen soll. Aufgabeder Gottesmutter ist, die Menschen zu einem neuen Bündnis mit Christus und Gott zu führen – einem ewigen, in dem die Menschen Gott treu bleiben. Die Gottesmutter sieht unsere heutige Welt, wie die Flut der Sünde alles zu überdecken droht. Sie ruft uns auf, eine Arche zu bauen wie zur Zeit Noahs. Damals rettete die Arche das Leben. Das Bündnis, das die Gottesmutter heute mit den Schönstättern schließt, ist eine Arche der Treue. Für uns ist sie ein sicherer Lebensraum inmitten der Sündenflut unserer Zeit, ein Ort, an dem wir in Verbundenheit mit ihr in Treue leben können.



Dafür gibt es sechs Forderungen der Gottesmutter, die unserer eigenen Formung und Erziehung dienen. Die erste Forderung lautet: „Beweist zunächst, dass ihr mich wirklich liebt und dass es euch ernst ist“, in der zweiten heißt es: „Ich verlange von euch, dass ihr euch heiligt.“ Nach der Lehre Pater Kentenichs ist die Welt wie ein Lager. Zwischen Stacheldraht und grellen Scheinwerfern der Wachtürme müssen wir unseren Schutzraum errichten. Die dritte Forderung ist: „Hebt die Anforderungen, die ihr an euch selbst stellt, auf die höchste Stufe.“ Z.B: Ich verrichte meine Arbeit so gewissenhaft wie möglich. Ich gehe keine Kompromisse ein, wenn es um meine hohen Ideale geht, verbunden mit der vierten Anforderung:„die treue – und immer treuere – Erfüllung der Pflicht“. So bleiben wir unseren Idealen treu, selbst wenn die Treue zu Gott und zum Nächsten Leiden mit sichbringt. Fünftens braucht es „ein glühendes Gebetsleben“, denn ohne Unterlass zu beten, wird uns immer wieder neu stärken. Die sechste Erwartung unserer Mutter ist: „Vermehrt daher eifrig das Gnadenkapital!“ Wir müssen all unsere Anstrengungen und Opfer in das Gnadenkapital einbringen, damit die Gottesmutter sie nach ihrem Willen verwenden kann. Diesem Gedanken liegt die Vorstellung zugrunde, dass jede Anstrengung, jedes Opfer und jedes Leiden zu einem Mittel des Segens werden kann.



Die Dreimal Wunderbare Mutter und Königin von Schönstatt sammelt diese Opfer. Wenn sie Jesus um etwas bittet, dürfen wir vertrauen, dass wir es empfangen. Die Gottesmutter ergänzt selbst unsere kleinsten Opfer und schenkt uns Kraft, Taten zu vollbringen, die unsere Grenzen übersteigen.



(Auszug Predigt zum Jubiläum der Schönstätter-Marienschwestern in Maria Radna, 17. 10. 2026)

