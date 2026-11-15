Wort zum Sonntag: Nichts Böses tun, nichts tun, reicht nicht, um ins Himmelreich zu kommen

Von: Pfarrer Mates Dirschl, Neuarad

„Es kommt nicht darauf an, dass das Leben viele Tage und Jahre hat, sondern dass die Tage und Jahre viel Leben haben.“ Dieses Wort macht Mut, das Leben sinnvoll mit unseren Talenten und Möglichkeiten gut auszufüllen.



Bei dem Wort Talent denke ich zuerst an Begabungen auf den verschiedenen Gebieten, sei es im Sport, sei es in der Musik oder Kunst. Wer da besonders begabt ist, muss auch gefördert werden, muss selbst viel Eifer entwickeln, damit das jeweilige Talent auch zur Entfaltung kommt. Mit unseren Talenten können wir das Leben in allen Bereichen des Lebens bereichern und bunt machen. Jesus ermutigt uns, dass wir unsere Lebenszeit in seiner Nachfolge gut und sinnvoll nutzen, ähnlich wie es die beiden ersten Diener in dem Gleichnis des Evangeliums tun. Die drei großen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, sehe ich dazu als eine große Hilfe an.



Glauben – in der Bibel heißt das Vertrauen. Als Christen vertrauen wir auf Gottes gute Führung in unserem Leben. Wir vertrauen auf Gott, dass er die Wege der Menschen begleitet, dass er einhergeht im Glauben und in der Hoffnung, dass Gott diese Welt einst erlösen wird. Aus dieser Hoffnung gestalten wir unser Leben. Da wir auf Gott vertrauen, weil wir auf Gottes Liebe vertrauen, die unser Heil sucht, darum versuchen wir, die erfahrene Liebe in unserem Leben weiter zu schenken. Darum erweitere ich das Wort vom Anfang: „Es kommt auch darauf an, dass ich meinen Jahren und Tagen viel Liebe gebe.“



Ich versuche meine Talente und Begabungen einzusetzen, um diese Welt friedlicher und menschenwürdiger zu gestalten. In der Lesung aus dem Buch der Sprichwörter hörten wir, wie wertvoll eine gute Frau ist, die Liebe schenkt, indem sie für ihre Familie lebt. „Sie übertrifft alle Perlen an Wert.“ Eine Vereinigung namens „Carpe diem“ - „nutze den Tag“ versucht, sterbenskranken Menschen noch einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie besuchen mit ihnen noch einmal Orte, die für sie wichtig waren, fahren mit ihnen zu Freunden, die weit entfernt leben oder ermöglichen ihnen einen Besuch bei einem Konzert, einer Sportveranstaltung… Das alles sind Zeichen der Liebe, hier leben Menschen für andere.



Der 3. Knecht mit dem einen Talent bekommt die meiste Aufmerksamkeit: Es werden Rede und Gegenrede zwischen dem Herrn und ihm ausführlich geschildert.Darauf soll unser Blick gelenkt werden. Vermutlich empfinden wir das Urteil des Herrn als hart und hören Leute murren: „Der hat doch nichts Unrechtes getan. Er hat die geschenkte Summe nicht sinnlos verprasst. Er bringt sie wieder zurück. Warum kommt er mit seinem Verwahren so schlecht weg? Da laufen doch genügend Gauner herum, die es viel schlimmer treiben als er!“ Es fällt uns nicht schwer, diesen Mann, der doch niemandem etwas zu Leide getan hat, in Schutz zu nehmen. Warum kommt diese Unschuldshaltung, die gegen kein Gesetz verstößt, so schlecht weg?



Vielleicht kann folgende chinesische Parabel die Antwort näherbringen: Arme Brautleute hatten den Wunsch, dass viele Bekannte ihre Hochzeit mitfeiern. Geteilte Freude ist doppelte Freude, dachten sie. Da kam ihnen folgende Idee: Die Eingeladenen sollten je eine Flasche Wein mitbringen. Am Eingang würde ein großes Fass stehen, in das sie ihren Wein gießen könnten. Als nun das Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem großen Fass und schöpften daraus. Doch im Fass war nichts als Wasser. Versteinert saßen sie da, als ihnen bewusst wurde, dass eben jeder gedacht hatte: Die eine Flasche Wasser, die ich hineingieße, wird niemand merken. Jeder von ihnen hatte so gedacht: Heute will ich mal auf Kosten der Anderen feiern. Als das Flötenspiel verstummte, gingen alle schweigend nach Hause. Und jeder wusste: Das Fest hatte nicht stattgefunden. Nichts Böses tun, nichts tun, reicht nicht, um ins Himmelreich zu kommen und für ein erfülltes Leben, für ein Leben in Fülle fähig zu werden.



Verstecken wir uns als Christen nicht! Seien wir nicht wie der dritte Diener, der aus Angst sein Talent vergräbt! Geben wir unsren Tagen und unseren Jahren Leben: Glauben, Hoffnung und Liebe.

