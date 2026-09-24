Zehn Freiwillige der Note 10 in Temeswar ausgezeichnet

Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Temeswarer Gemeinschaftsstiftung hat anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens zehn Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Preisträger wurden im Rahmen der Jubiläumskampagne „10 voluntari de 10“ (Deutsch: „Zehn Freiwillige der Note 10“) ausgewählt.



Insgesamt waren 30 Personen für die Kampagne nominiert worden. Anschließend konnte die Öffentlichkeit über die vorgeschlagenen Freiwilligen abstimmen. Aus dem Verfahren gingen zehn Gewinner hervor, die am 18. September im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung der Temeswarer Gemeinschaftsstiftung ausgezeichnet wurden.



Zu den Preisträgern gehören folgende Freiwillige aus dem Kreis Temesch/Timiș: Patricia Miculescu (21 Jahre) aus Coșteiu, Sergiu Dema (40 Jahre) aus Hatzfeld/Jimbolia, Ciprian Mert (50 Jahre), Sintești und Maria Alexandra Bobu, 27 Jahre, Pesac; aus Karasch-Severin/Caraș-Severin Daniel Crista (35 Jahre), Robert Laszlo (51 Jahre) und Laszlo Nicolae Kokovics (57), alle aus Reschitza/Reșița sowie Elena Vasilica (Ica) Vlasie (39 Jahre), aus Karansebesch/Caransebeș und aus dem Kreis Arad Fineas Opincă-Bănuț (18) aus Ineu und Dana Bartiș (49) aus Arad.



Mit der Kampagne wollte die Stiftung nicht nur zehn besonders engagierte Menschen hervorheben, sondern generell die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit in den Mittelpunkt rücken. Freiwillige seien häufig diejenigen, die Initiativen voranbringen, andere Menschen motivieren und konkrete Veränderungen in ihren Gemeinden anstoßen.



Die zehn Gewinner erhielten jeweils ein Elektrofahrrad. Die Fahrräder werden von Decathlon Rumänien im Rahmen der Initiative RO Bike Valley zur Verfügung gestellt und in Temeswar bei SMW – Sport Mechanical Workshop hergestellt. Die Kampagne ist Teil von RO Bike Valley, einem von Decathlon unterstützten Programm, das das Fahrrad als Mittel für nachhaltige Mobilität, Bildung, einen aktiven Lebensstil und die Verbindung von Gemeinschaften fördern soll.