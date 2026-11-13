Zeitgenössischer Jazzabend mit GERDBAND in Temeswar

Von: Andreea Oance

Temeswar – Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar/Timișoara lädt in diesem Herbst zu einem Jazzabend mit zeitgenössischem Jazz ein. Das Trio GERDBAND um den deutschen Pianisten und Komponisten Gerd Baier wird am Dienstag, den 17. November, um 19 Uhr im „Scârț Loc Lejer“ in Temeswar auftreten. Der Eintritt ist frei.

Zur Besetzung gehören neben Baier am Klavier und an der Komposition Mario Fadani am Kontrabass und Dirik Schilgen am Schlagzeug. Das Trio verbindet Eigenkompositionen mit freien Improvisationen und einem spontanen musikalischen Dialog. Sein Stil vereint moderne Grooves, atmosphärische Klänge und klassische Einflüsse – zwischen lyrischen Passagen, kraftvoller Energie und Momenten der Ruhe.

Die Musik von GERDBAND verbindet amerikanische Jazztradition mit einer europäischen Klangfarbe. Dabei treffen technische Virtuosität und Spielfreude auf Fantasie, Humor und Sensibilität. Als musikalische Bezugspunkte werden unter anderem das Bobo Stenson Trio, das Marcin Wasilewski Trio und das Michael Wollny Trio genannt. Das Album „Nevertheless“, erschienen bei Personality Records, gibt einen Einblick in die künstlerische Handschrift der Formation: komponierte Stücke treffen auf improvisatorische Freiheit und einen eigenständigen Klang.

Die Veranstaltung wird vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar mit Unterstützung des Goethe-Instituts und in Zusammenarbeit mit Scarț Loc Lejer organisiert. Das Konzert in Temeswar bietet dem Publikum die Gelegenheit, aktuelle Strömungen des europäischen Jazz kennenzulernen und einen musikalischen Abend zu erleben, dessen besondere Momente aus dem unmittelbaren Zusammenspiel der drei Musiker entstehen.