Zentrum für Menschen mit Autismus im „Tractorul“

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Ein ehemaliges Heizwerk in der Gloriei-Straße im Stadtviertel Tractorul in Kronstadt/Brașov soll zu einem Zentrum für Menschen mit Autismus umgebaut werden. Das Projekt sieht vor, dass das Gebäude, das seit Jahren leer steht, saniert und baulich instand gesetzt wird. Anschließend sollen die Innenräume so gestaltet werden, dass dort künftig Betreuungs- und Unterstützungsangebote für die Begünstigten durchgeführt werden können. Zudem soll das Gebäude energetisch saniert werden. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Lei und werden aus dem Stadthaushalt finanziert.