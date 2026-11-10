Zufahrtsstraße zum Flughafen Großwardein auf vier Spuren erweitert

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Die ausgebaute Straße zwischen dem Flughafen Großwardein/Oradea und dem Ortseingang von Nojorid wurde am Montag, um 12 Uhr offiziell für den Verkehr freigegeben. Der betreffende Abschnitt der Nationalstraße DN 79 (E671) wurde von zwei auf vier Fahrspuren erweitert. In den vergangenen Tagen war der Verkehr dort bereits teilweise und unter baustellenbedingten Einschränkungen möglich.

Die Ausbauarbeiten erstreckten sich über eine Länge von 1820 Metern und umfassen den Straßenabschnitt zwischen dem Flughafen und dem Kreisverkehr am Ortseingang von Nojorid. Zusätzlich wurden im Bereich des Flughafens ein neuer Kreisverkehr sowie Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren eingerichtet. Damit sollen die Verkehrssicherheit verbessert und der Verkehrsfluss an einer der stärker frequentierten Ausfahrtsstraßen der Stadt gewährleistet werden.

Wie der Vorsitzende des Kreisrats Bihor, Mircea Mălan, erklärte, soll der neue Kreisverkehr vor dem Flughafen eine sicherere Zufahrt ermöglichen. Darüber hi-naus verbessere das Projekt die Straßenanbindung an die Umgehungsstraße von Nojorid und den städtischen Straßenring. Auch die Verbindung zur geplanten Schnellstraße Großwardein–Arad werde dadurch erleichtert. Mit deren Bau soll im Frühjahr kommenden Jahres begonnen werden.

Weitere Ausbaupläne betreffen die Nationalstraße DN 19 zwischen Großwardein und Biharia, die ebenfalls auf vier Fahrspuren erweitert werden soll. Die Arbeiten sollen nach Erteilung der Baugenehmigung durch das Verkehrsministerium beginnen.

Die Bauarbeiten am Abschnitt zwischen dem Flughafen und Nojorid wurden vom Unternehmen S.C. Dumexim S.R.L. ausgeführt. Die Planung stammt von S.C. Proexco S.R.L. Zu Beginn des Projekts mussten Wasser- und Abwasserleitungen sowie Strom- und Telekommunikationsnetze verlegt werden. Anschließend wurden Längsentwässerungen, die neuen Fahrspuren, Straßenrinnen und der Kreisverkehr im Flughafenbereich angelegt.

Das Vorhaben wird in Partnerschaft zwischen dem Kreisrat Bihor und der Nationalen Gesellschaft für Straßeninfrastrukturverwaltung (CNAIR) umgesetzt. CNAIR ist der Begünstigte der Investition, während der Kreisrat Bihor für die Durchführung verantwortlich ist. Die Finanzierung erfolgt über das Programm Transport 2021–2027.