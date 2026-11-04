Zugausfälle und Schienenersatzverkehr im November

Von: Astrid Weisz

Temeswar – Bahnreisende in Westrumänien müssen im November mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Wegen Bauarbeiten an der Eisenbahninfrastruktur werden zahlreiche Regional- und Fernzüge zwischen Temeswar/Timișoara und Arad sowie auf der Strecke über Lugosch/Lugoj vorübergehend durch Busse ersetzt oder umgeleitet. Betroffen sind auch internationale Verbindungen zwischen Bukarest und Budapest. Die staatliche Bahngesellschaft CFR Călători hat für die beiden Bauabschnitte unterschiedliche Zeiträume angekündigt.

Die erste Phase betrifft die Strecke zwischen Schag/Șag und Aradul Nou, wo vom 9. bis 19. November mehrere Zugverbindungen ausfallen. Einzelne Nachtzüge sind bereits ab dem 8. beziehungsweise bis zum 20. November betroffen. So verkehren die InterRegio-Züge IR 1763 von Jassy/Iași nach Temeswar und IR 1765 in der Gegenrichtung nur bis beziehungsweise ab Arad. Zwischen Arad und Temeswar werden die Fahrgäste mit Bussen befördert. Dasselbe gilt für den InterRegio-Zug IR 1538 aus Großwardein/Oradea, der zwischen dem 9. und 14. sowie vom 16. bis 19. November nur bis Arad fährt. Auch mehrere Regionalzüge zwischen Arad und Temeswar oder Temeswar und Großwardein sind vom Schienenersatzverkehr betroffen.

Weitere Einschränkungen folgen vom 20. bis 26. November aufgrund von Arbeiten zwischen Tapia und Lugosch. Besonders betroffen sind die internationalen InterRegio-Züge IR 72 und IR 73 zwischen Bukarest und Budapest. Vom 20. bis 25. November erfolgt die Beförderung zwischen Karansebesch/Caransebeș und Temeswar in beiden Richtungen mit Bussen. Die Weiterfahrt wird mit entsprechenden Zugverbindungen sichergestellt. Die ebenfalls zwischen Bukarest und Budapest verkehrenden Züge IR 78 und IR 79 werden über alternative Strecken durch Târgu Jiu und Simeria umgeleitet.

Für Reisende von und nach Temeswar ist ein Ersatzverkehr mit Bussen vorgesehen. Beim InterRegio IR 16099 von Bukarest nach Arad werden Fahrgäste vom 20. bis 25. November zwischen Karansebesch und Arad auf der Straße befördert. In der Gegenrichtung gilt diese Regelung für den IR 16098 vom 21. bis 26. November. Auch bei einzelnen Regionalzügen kommt es zu Änderungen, die laut CFR Călători in den Bahnhöfen bekannt gegeben werden.

Fahrgäste, die wegen der Änderungen auf ihre Reise verzichten, können die Erstattung nicht genutzter Fahrkarten beantragen. Dies gilt sowohl für die gesamte Strecke als auch für nicht zurückgelegte Teilabschnitte, entsprechend den geltenden Beförderungsbestimmungen. Die Bahngesellschaft empfiehlt, sich vor Reiseantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Einzelheiten sind auf der Internetseite www.cfrcalatori.ro, über die Anwendung „Trenul Meu“ oder telefonisch unter 021-9521 erhältlich.