Von: Roger Pârvu

Rumänien ist ein Land, das Reformen liebt, solange sie theoretisch bleiben. Auf dem Papier ist das Land ein Tiger der Modernisierung. In der Realität gleicht es einem überfütterten Kater, der seit Jahren auf dem Sofa liegt und dabei erklärt, morgen mit dem Training zu beginnen.



So wird wieder einmal die Verwaltungsreform diskutiert. Das ist ungefähr so überraschend, wie der erste Schnee im Dezember – obwohl bekanntlich in Rumänien dieser auch immer für Überraschungen sorgt – oder die Tatsache, dass nach jeder Wahl plötzlich entdeckt wird, dass der Staat zu teuer, zu langsam und zu aufgebläht ist. Die Verwaltungsreform ist die rumänische Version des Jüngsten Gerichts: Alle sprechen darüber, alle wissen, dass sie irgendwann kommen soll, und niemand hat ernsthaft vor, sie noch in diesem Leben zu erleben.



Seit Jahren produziert die politische Klasse Studien, Strategien und PowerPoint-Präsentationen zu einem Thema, dessen Kern ein einfacher Satz ist: Der Staat kostet zu viel und leistet zu wenig. Dörfer mit wenigen hundert Einwohnern verfügen über Rathäuser, Mitarbeiter, Dienstwagen und politische Strukturen, als würden sie demnächst den G7-Gipfel ausrichten. Landeskreise verteidigen ihre Kompetenzen wie mittelalterliche Burgherren ihre Pfründe. Jede Behörde begründet ihre Existenz mit der Behauptung, ohne sie würde die Nation im Chaos versinken.



Erstaunlich ist die Kreativität, mit der jede Reformdebatte in eine Debatte über alles andere verwandelt wird. Sobald jemand Einsparungen erwähnt, erscheinen lokale Barone, Parteifunktionäre und Berufspatrioten auf der Bildfläche und erklären, dass die wahre Gefahr für das Land nicht die Verschwendung sei, sondern die Reform selbst. Aus jedem vorgeschlagenen Zusammenschluss zweier Gemeinden wird ein Angriff auf die nationale Identität. Aus jeder Effizienzmaßnahme ein kultureller Genozid. Aus jeder Rationalisierung eine Verschwörung gegen das Volk.



Mitten in dieses Theater platzte die viel diskutierte Pressekonferenz von Präsident Dan. Wer gehofft hatte, aus ihr Klarheit zu gewinnen, wurde eines Besseren belehrt. Die Pressekonferenz war eine jener eigentümlichen Veranstaltungen, bei denen nach einer Stunde mehr offene Fragen existieren als zu Beginn. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass nicht die Journalisten den Präsidenten befragten, sondern dass der Präsident gemeinsam mit den Journalisten versuchte, herauszufinden, was der Präsident eigentlich denkt. Es war politische Kommunikation vom Feinsten: viel Bewegung, wenig Richtung und jede Menge Nebel. Hätte man die Aufzeichnung ohne Ton abgespielt, wäre der Informationsgewinn kaum geringer ausgefallen.



Die Tragödie besteht jedoch darin, dass niemand mehr überrascht ist. Die Bürger reagieren auf solche Debatten und Auftritte wie Patienten auf chronische Schmerzen. Man nimmt sie wahr, arrangiert sich mit ihnen und lebt weiter. Die Reform wird angekündigt, analysiert, kommentiert und schließlich in denselben politischen Archiven abgelegt, in denen bereits die großen Versprechen von gestern verstauben.

Und vielleicht ist genau das die eigentliche Lehre dieser Tage. Das Problem Rumäniens ist nicht der Mangel an Ideen. Ideen gibt es im Überfluss. Initiativen, Berichte, Strategien und Experten ebenfalls. Selbst der politische Wille wird regelmäßig beschworen wie ein Heiliger in einer Prozession. Was fehlt, ist der Moment, in dem aus Worten Konsequenzen werden.



Bis dahin bleibt die Verwaltungsreform das, was sie ist: die längste Fortsetzungsserie der rumänischen Politik. Jede Saison beginnt mit großen Erwartungen. Jede Saison endet mit einem offenen Ende. Und jedes Jahr verspricht die Regie, dass in der nächsten Staffel nun wirklich alles anders wird. Das Publikum kennt inzwischen das Drehbuch auswendig. Nur die Schauspieler tun immer noch so, als sei die Handlung neu.