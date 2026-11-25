Von: Roger Pârvu

Am Ende des Fußballländerspiels mit Bosnien und Herzegowina sagte der rumänische Kommentator: „Wir waren besser als andere Male und haben wie jedes Mal verloren.“ Ein Ausspruch, der in der rumänischen Spruchwelt sicher seinen Platz einnehmen wird. Passend dazu übernahm Premier Luca Niculescu offiziell seine Rolle als Strohmann innerhalb der rumänischen Regierung. Per Regierungsbeschluss übertrug er die wichtigsten Befugnisse seines Amtes an PSD-Vizepremier Marian Neacșu. Damit ist nun die Regierungsmachtübernahme durch die rumänischen Sozialdemokraten auch gesetzlich festgehalten worden. Andererseits hat Niculescu seine politische Zukunft gesichert: Strohmänner überleben in der rumänischen Politik am längsten.



Der Regierungsbeschluss hat dabei etwas Rührendes. Er ähnelt jenen mittelalterlichen Urkunden, in denen feierlich bestätigt wurde, was ohnehin längst jeder wusste. Wie bei einer Schenkung an die Kirche wird fein säuberlich niedergeschrieben, wer künftig über die Schlüssel verfügt. Nur dass das Schloss diesmal Victoria-Palast heißt und die Schlüssel nicht an einen Abt, sondern an den eigentlichen Hausherrn übergeben werden.



Denn die politische Pointe besteht nicht darin, dass Marian Neacșu mehr Kompetenzen erhält. Die Pointe besteht darin, dass man den Zustand der Dinge nun auch amtlich anerkennt. Rumänien ist damit vielleicht das erste Land Europas, das die Existenz eines Schattenpremiers nicht mehr verschleiert, sondern per Regierungsbeschluss dokumentiert. Transparenz wird schließlich großgeschrieben. Wenn die Macht woanders liegt, dann soll der Bürger das auch wissen.



Und wer ist dieser Marian Neacșu? In einer normalen Demokratie wäre seine politische Biografie Stoff für eine Fußnote. In Rumänien qualifiziert sie für die Staatsleitung. Der Mann wurde rechtskräftig wegen Interessenkonflikten verurteilt und verschwand für kurze Zeit aus den vorderen Reihen der Politik. Doch in der rumänischen Parteienlandschaft gleicht eine Verurteilung keinem Karriereende, sondern einem Sabbatjahr. Andere sammeln Weiterbildungszertifikate, rumänische Spitzenpolitiker sammeln gerichtliche Entscheidungen und kehren mit zusätzlichen beruflichen Kompetenzen zurück.



Neacșu gehört zu jener politischen Generation der PSD, die Regierungen kommen und gehen sah wie Fahrpläne auf einem Bahnhof. Ministerpräsidenten wechseln, Koalitionen zerbrechen, Präsidenten streiten sich, Parteien spalten sich. Am Ende sitzt Marian Neacșu immer noch irgendwo am Tisch und wartet geduldig darauf, dass der nächste Regierungschef seine Unterschriftenmappe vorbeibringt.



Vielleicht liegt darin auch das eigentliche Geheimnis der rumänischen Politik. Wir sprechen ständig von Reformen, Modernisierung und Generationswechsel. Doch während auf den Pressekonferenzen alte Schatten als neue Gesichter präsentiert werden, bleiben hinter den Kulissen die bekannten Netzwerke bestehen. Die Schauspieler auf der Bühne wechseln, die Souffleure im Hintergrund bleiben dieselben. Niculescu liefert die Reden, Neacșu hält den Text.



So betrachtet passt der Regierungsbeschluss perfekt zur eingangs zitierten Fußballweisheit. Die Regierung wirkt moderner als andere Male und verliert wie jedes Mal gegen die Realität. Man stellt einen Premierminister auf, der wie ein Premierminister auftreten darf – in den anscheinend rarer werden Fällen, wann er das tut –, welcher aber nicht regieren will. Man überträgt Macht auf jemanden, der sie faktisch bereits besitzt.



Wir waren besser als andere Male und haben wie jedes Mal verloren. Rumänien hat inzwischen die Fähigkeit entwickelt, diesen Satz nicht nur auf Fußballspiele anzuwenden, sondern auf ganze Regierungsprogramme. Der einzige Unterschied ist, dass nach dem Schlusspfiff wenigstens die Nationalmannschaft beschämt in die Kabine geht. Die Herren im Victoria-Palast spielen einfach weiter.