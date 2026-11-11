Zugebissen: Hinter den Kulissen

Von: Roger Pârvu

Das Theater liebt Bilder. Genies. Visionäre. Männer, die aus Chaos Kunst erschaffen und aus Unsicherheit angeblich Charakter formen. Der Kulturbetrieb hat seit jeher eine Schwäche für Persönlichkeiten, die ihre Mitmenschen so behandeln, als seien sie Requisiten. Solange am Ende der Applaus stimmt, werden Nebengeräusche großzügig als Teil des kreativen Prozesses interpretiert. Der Fall Felix Alexa gehört in diese Kategorie.



Seit Jahren häufen sich die Vorwürfe gegen den Regisseur. Frauen berichteten öffentlich von Erfahrungen, die von Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und Einschüchterung handeln. Einige Schilderungen stammen von ehemaligen Studentinnen, andere von Frauen aus seinem beruflichen Umfeld. Die Aussagen unterscheiden sich in den Details, ähneln sich jedoch in ihrer Grundstruktur. Alexa selbst weist die Anschuldigungen zurück und spricht von falschen Darstellungen. Gleichzeitig beschäftigen die Vorwürfe weiterhin die rumänische Theaterwelt.



Und genau an diesem Punkt beginnt die Vorstellung. Eine bemerkenswerte Figur erscheint im Rampenlicht: die institutionelle Amnesie. Dieselben Menschen, die sich jede Pointe eines mittelmäßigen Theaterstücks merken können, scheinen sich nicht daran erinnern zu können, jemals etwas von den Vorwürfen gehört zu haben. Man zeigt sich überrascht. So überrascht, als hätte man gerade erfahren, dass Wasser nass ist und Macht gelegentlich missbraucht werden könnte.



Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Daran sollte niemand rütteln. Doch ebenso gilt eine andere Regel: Wenn über Jahre hinweg Menschen ähnliche Erfahrungen schildern, verdient das Aufmerksamkeit.



Gerade darin liegt die Ironie des Kulturbetriebs. Eine Schauspielerin, die auf der Bühne glaubwürdig leiden soll, muss jedes Detail ihrer Rolle erklären können. Wer jedoch von tatsächlichen Erfahrungen berichtet, sieht sich häufig sofort einem Verhör ausgesetzt. Wo warst du? Warum hast du damals geschwiegen? Warum sprichst du heute? Warum gerade jetzt? Auffällig selten wird die Gegenfrage gestellt: Warum sollten all diese Menschen lügen?



Vielleicht weil unsere Gesellschaft noch immer lieber an den Mythos des verletzten Genies glaubt als an die Möglichkeit verletzter Menschen.



Besonders faszinierend ist dabei die Geschwindigkeit, mit der sich manche Diskussionen vom Inhalt wegbewegen. Kaum schildert eine Frau eine problematische Erfahrung, sorgt sich ein Teil der Öffentlichkeit bereits um den Ruf des Beschuldigten. Das mutmaßliche Opfer wird zur Randnotiz, während die beschädigte Karriere als nationales Kulturgut behandelt wird.



Die eigentliche Frage lautet jedoch nicht, ob Felix Alexa schuldig oder unschuldig ist. Diese Frage können nur zuständige Instanzen beantworten. Die interessantere Frage ist, warum kulturelle Institutionen immer wieder überrascht wirken, wenn Machtgefälle sichtbar werden. Vielleicht erklärt genau das die Nervosität vieler Beteiligter. Denn hinter den Kulissen geht es selten nur um einen Menschen. Es geht um Netzwerke, Loyalitäten und ein System, das sich selbst am liebsten als aufgeklärt beschreibt.



Der Vorhang ist noch nicht gefallen. Die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Es gibt Vorwürfe, es gibt Dementis, es gibt Forderungen nach Aufklärung. Was bleibt, ist ein schaler Nachgeschmack. Nicht weil bereits ein Urteil feststeht, sondern weil zu viele Institutionen offenbar erst dann genau hinsehen wollen, wenn das Publikum bereits unruhig wird.



Und so sitzt man als Zuschauer in dieser merkwürdigen Aufführung und stellt fest: Die wirklich interessanten Szenen finden wieder einmal nicht auf der Bühne statt. Sondern hinter den Kulissen. Dort, wo Macht selten Kostüme trägt, aber dennoch erkannt werden will. Dort, wo Schweigen oft länger geprobt wird als jede Rolle. Und dort, wo die Wahrheit, wie so oft im Theater, auf ihren Auftritt wartet.