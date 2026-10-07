Zugebissen: Zachor, jetzt!

Von: Aurelia Brecht

Heute ist er drei Jahre her, der 7. Oktober 2023. Das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah, die Retraumatisierung einer ganzen Gesellschaft: 251 Geiseln, über 1200 Tote, unzählige Traumatisierte. Unmittelbar danach: Wenig Resonanz und Solidarität auf den Straßen in Deutschland und der Welt, dafür Demos in Berlin, bei denen nach den bestialischen Ermordungen und Vergewaltigungen durch die Hamas auf dem Nova-Festival Süßigkeiten verteilt wurden. Doch damit nicht genug.



Seitdem ist Erstaunliches passiert. Man hätte annehmen können, dass eine Mehrheit in Deutschland, wie auch in anderen europäischen Ländern, sich mit Jüdinnen und Juden solidarisiert. Das wäre die natürliche Reaktion gewesen angesichts der Geschichte, die insbesondere die Gesellschaft in Deutschland, aber auch die ganz Europas mit den jahrhundertelangen Verbrechen an Jüdinnen und Juden verbindet. Diese Solidarisierung geschah kaum. Stattdessen: Selektive Erinnerung, Wissenslücken und blinde Flecken im Blick auf die eigene sowie auf die gesamte Historie. Es ist immer einfacher, wenn es einen selbst vermeintlich nicht betrifft – wenn es nicht die eigene Familie ist, die verschleppt oder zu Tode gequält wurde.



Plötzlich wurden viele in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt zu Nahost-Experten, die sich vor dem 7. Oktober sicher nie dafür interessiert hatten. Auch heute, drei Jahre danach, ist die emotionale Stille der Mehrheit ist unerträglich. Die Gleichgültigkeit in Gesprächen ist spürbar. In welchem Jahr war er nochmal, dieser 7. Oktober? Oder: diese Zionisten sind aber auch irgendwie nicht so toll, hört man dann. Es entsteht der Eindruck, dass der Anteil der Relativierer höher ist, als derjenigen, die bewusst historisch erinnern können.



Die Bedrohung wird deutlich, wenn man durch die Clips auf Social Media scrollt: Dort bricht sich eine Welle des Antisemitismus Bahn. Verkürzte Perspektiven, Relativierungen, verdrehte Wahrnehmungen von Geschichte. Die Schreie vom Genozid in Gaza, von Apartheid und Kolonisierung sind Exkulpierungen – von Menschen, die nicht damit zurecht kommen, dass es insbesondere in Deutschland und Europa eine Hypothek gibt, die nicht zur Anklage berechtigt. Ein psychologischer Komplex, um sich selbst zu befreien, um endlich sagen zu können: Seht her, die Juden sind genauso schlimm. Das Alarmierende: Viele begreifen nicht, dass die falsch gebrauchten Begriffe direkt in Diskurse münden, die den Staat Israel als Ganzes in Frage stellen. Anstatt zu erinnern, lebt man ausschließlich aus der Gegenwart heraus. Das ist einfacher. Aber um zu erinnern, muss man nachdenken. Man muss die Fähigkeit besitzen, sich selbst in einen historischen Kontext zu stellen, und nicht nur aus dem Hier und Jetzt Behauptungen aufzustellen.

Warum müssen sich stattdessen Jüdinnen und Juden erklären? Nach dem 7. Oktober fragte man sie vermehrt nach ihrer Beziehung zu Israel, zum Nahostkonflikt. Einen Standpunkt bitte, schnell!

Die Mehrheitsgesellschaft ist überall auf der Welt in der Verantwortung, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden zu garantieren, weil sie das gleiche Recht wie alle haben. An ihrem Los entscheidet sich unser aller Los. Denn dieser Krieg ist auch ein Wertekrieg. Ein Krieg gegen die Freiheit der westlichen Welt und gegen ihre Art zu leben.



Nicht zuletzt wächst sich der Diskurs seit einiger Zeit vielerorts zur Frage aus, ob Israel überhaupt ein Existenzrecht zusteht. Zur Erinnerung: Der Staat Israel existiert seit 1948, also bereits seit fast acht Jahrzehnten. Die Bundesrepublik Deutschland wurde danach gegründet, am 23. Mai 1949. Die Volksrepublik Rumänien 1947. Vielleicht sollte man all diese Staaten abschaffen – im Angesicht historischer Entwicklungen ist es ungerecht, dass sie existieren. Wem das nicht gefällt, der sollte nicht passiv bleiben. Also: Zachor, weltweit, bitte jetzt!

