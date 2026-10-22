Zukunftsentscheidungen und Budgetplanung beim Kronstädter Kreisforum

Von: Bernice Krech-Lițoiu



Im Festsaal des Kronstädter Forumsgebäudes traf sich am Donnerstag, dem 15. Oktober, die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt. Unter der Leitung des Vorsitzenden Uwe Leonhardt standen neben den üblichen Formalien vor allem zukunftsweisende Beschlüsse bezüglich der Immobiliennutzung, die anstehenden Sanierungsarbeiten sowie die Verabschiedung des Budgets für das Jahr 2027 auf der Tagesordnung.

Zu Beginn der Sitzung stellte der Vorsitzende die satzungsgemäße und ordnungsgemäße Einladung fest. Das Protokoll der vorangegangenen Versammlung vom 28. Mai 2026 sowie die Tagesordnung wurden von den anwesenden Vertretern einstimmig genehmigt.

Immobilie in der Michael-Weiss-Gasse wird ab Dezember vermietet

In seinem Tätigkeitsbericht über die Arbeit seit seinem Amtsantritt Ende Mai erläuterte Uwe Leonhardt wichtige Entwicklungen bei den Forumsimmobilien. Das seit über anderthalb Jahren leerstehende Mietobjekt in der Michael-Weiss-Gasse konnte an die Eigentümer des Restaurants „Four Roses“ vermietet werden. Derzeit laufen dort Renovierungsarbeiten, während bezüglich der Kellerräume eine genaue grundbuchamtliche Zuordnung vorbereitet wird.

Neuerungen beim Forumsgebäude

Auch beim Mietvertrag für das Forumsgebäude selbst gibt es Anpassungen. Aufgrund städtischer Abgaben legt die Honterusgemeinde Verwaltungskosten und Steuern um, sodass die monatliche Miete künftig steigt, und der Aufschlag auch rückwirkend für die bereits vergangenen Monate im Jahr 2026 gezahlt werden muss. Der Vertrag wird derzeit rechtlich so angepasst, dass der Veranstaltungsbetrieb, Proben und die Arbeit der Zeitungsredaktion und der Arztpraxis uneingeschränkt und rechtssicher möglich bleiben. Trotzdem soll in Hermannstadt Rücksprache gehalten werden, ob es – da das Gebäude für einen Minderheitenverband genutzt wird – nicht möglich sein kann, keine zusätzlichen Steuern zu zahlen.

Am Forumsgebäude stehen nach ersten Erneuerungen an Türen und Fluren weitere Arbeiten an. Dringend saniert werden müssen die Eingangstür, die Beleuchtungsanlage sowie die Bibliothek, in die es hineingeregnet hat. Zudem wird der Webauftritt des Kreisforums technisch modernisiert, gegen Cyberattacken geschützt und ins Rumänische übersetzt.

Eine größere Entscheidung betrifft die Immobilie in der Transilvaniei-Straße. Nach dem Auszug des Kindergartens steht das baufällige Gebäude bis auf die beiden Sozialwohnungen leer. Anstelle einer extrem teuren Renovierung schlugen mehrere Mitglieder der Vertreterversammlung vor, ein städtebauliches Zertifikat einzuholen. Ziel ist es zu prüfen, ob das rund 1450 Quadratmeter große Grundstück gemeinsam mit einem Investor neu bebaut werden könnte, um dort moderne Räumlichkeiten und Wohnungen zu erhalten. Der Vorschlag soll bis zur Frühjahrsversammlung konkretisiert werden.

Budgetentwurf für 2027

Die Versammlung beriet anschließend über den Budgetentwurf für das Jahr 2027. Das gesamte Budget für Gehaltskosten, Verwaltungs- und Mietaufwendungen, zahlreiche bewährte Kulturinitiativen der Ortsforen, als auch einer Investitionssumme für das Gebäude in der Transilvaniei-Straße wurde einstimmig angenommen. Bei einigen der Kulturveranstaltungen soll aber mit den Veranstaltern gesprochen werden, dass diese, wenn vorgeschlagen und mitfinanziert, auch tatsächlich so stattfinden sollen, da in der Vergangenheit mehrfach weniger umgesetzt wurde als möglich gewesen wäre und so Gelder ungenutzt blieben.

Zudem wurden Satzungsänderungen diskutiert. Die Vorgabe, dass für die Neugründung eines Ortsforums mindestens 25 Mitglieder erforderlich sind, soll gesenkt werden. Der Vorstand wird hierzu sowie zur Vertretung von Mitgliedern aus Orten ohne eigenes Ortsforum Vorschläge erarbeiten. Zudem wurde berichtet, dass Manfred Copony zum Stellvertreter im Vorstand des Kreisforums gewählt wurde. Unter dem Punkt Allfälliges wurde zudem ein klärendes Gespräch mit der Leitung der Burzenländer Blaskapelle am kommenden Mittwoch verabredet, um auch die Honorierung und Unterstützung bei Forenveranstaltungen auf eine verlässliche Basis zu stellen.

