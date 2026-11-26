Von: Gabriela Rist

Sathmar – Was braucht man, um die schwäbische Gemeinschaft zusammenzubringen? Eine leckere schwäbische Spezialität: den Strudli (Strudl). Jedes Jahr im November kommen die Sathmarer Schwaben im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Schwabenhauses zusammen, um das Strudlifest zu feiern. Heuer fand die Veranstaltung bereits zum 15. Mal statt.

Trotz des Regenwetters herrschte bereits am Vormittag reges Treiben im Saal und in der Küche. Kartoffeln wurden geschält und gekocht, der Teig wurde geknetet. Bald trafen die ersten Helferinnen und Helfer aus Kalmandi, Großkarol und Turterebesch ein. Sie brachten ihre Backbretter und Nudelwalker mit und begannen, den Teig auszurollen. Anschließend bestrichen sie ihn mit Kartoffelpüree oder Pflaumenmus, klappten die andere Teighälfte darüber und schnitten ihn in Rechtecke. Aus den Teigrändern wurde eine Strudlisuppe zubereitet.

In der Küche wurden die Strudli in heißem Öl gebraten, sodass sie schon nach wenigen Minuten verkostet werden konnten. Auch die Kleinen, der Nachwuchs der Gemeinschaft, durften unter Anleitung ihrer Eltern, Großeltern und der Jugendlichen selbst Strudli zubereiten.

Die offizielle Eröffnung fand um 18 Uhr statt. Josef Fanea, Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche, begrüßte die Anwesenden, darunter Anja Zougouari, deutsche Konsulin in Temeswar, Eugen Schönberger, römisch-katholischer Bischof der Diözese Sathmar, Tamás Alfater, Präfekt des Kreises Sathmar, und Csaba Pataki, Vorsitzender des Sathmarer Kreisrats. Anschließend beteten alle gemeinsam mit dem Bischof das Vaterunser.

Das Karoler Trio, der Air-Chor des DFD Sathmar sowie die Tanzgruppe des Johann-Ettinger-Lyzeums und der Jugendorganisation Gemeinsam gestalteten das kulturelle Rahmenprogramm.

Zum Strudli konnte man nach altem Brauch Dickmilch oder Glühwein genießen. Bis spät in den Abend hinein wurde gemeinsam gesungen und getanzt. Jung und Alt feierten miteinander.