Zwei Abende. Vier Vorstellungen. Ein Pop-Rock-Konzert

Temeswar (ADZ) - Das Deutsche Staatstheater Temeswar/Timișoara (DSTT) präsentiert zu Beginn der neuen Spielzeit zwei Abende, die der zeitgenössischen Dramatik und Theaterformen gewidmet sind, die ganz natürlich ihren Platz in einem unkonventionellen Raum finden, der sich vom Theatersaal unterscheidet. Das Theater verlegt die Bühne quasi nach draußen und kommt ganz nah zu den Zuschauern. Am 26. und 27. September finden jeweils um 19.30 Uhr in der Cuvin-Straße Nr. 2 „Drama Night 1“ und „Drama Night 2“ statt, zwei Abende, die unter dem Konzept „Drama Nights“ zusammengefasst sind, das von Irisz Kovacs und Clemens Bechtel konzipiert und koordiniert wurde.



Das Projekt geht von einem Interesse an zeitgenössischer Dramatik und an den Möglichkeiten aus, die ein alternativer Raum dem Theater bietet. Die beiden Abende vereinen Aufführungen unterschiedlicher Größe und Formate sowie eine Live-Musikeinlage und schaffen so ein Programm, in dem das Publikum verschiedene Perspektiven auf das Theater von heute entdecken kann.



Am ersten Abend wird „Die Politiker“ nach Wolfram Lotz aufgeführt, eine Inszenierung, die im kollektiven Arbeitsprozess des Künstlerteams entstanden ist. Der Text untersucht mit Humor und Absurdität die Sprache und die Mechanismen des politischen Diskurses.



Das Programm wird mit der „German Song Night“ fortgesetzt, einem Live-Musikprogramm mit Dana Borteanu und Roxana Ardeleanu, und endet mit „Laios“ unter der Regie von Alexandru Mihăescu, geschrieben von Roland Schimmelpfennig. Ausgehend von der griechischen Mythologie bietet die Vorstellung eine zeitgenössische Neuinterpretation der Geschichte von Laios und der Beziehung zwischen Macht, Schicksal und Verantwortung.



Den zweiten Abend eröffnet „dosenfleisch“ von Ferdinand Schmalz inszeniert von Clemens Bechtel – eine Vorstellung, die von der Begegnung einiger Figuren in einem Transitbereich ausgeht und eine Geschichte über Isolation, Mobilität und die heutige Welt entfaltet. „German Song Night” ist ebenfalls dabei im Programm. Der Abend endet mit der Vorstellung „Liebe” von Sivan Ben Yishai, inszeniert von Irisz Kovacs. Die Vorstellung handelt von der Begegnung zweier Künstler und beleuchtet anhand einer Paarbeziehung Themen wie Identität, kulturelle Unterschiede und Machtverhältnisse.



Durch das Zusammenbringen dieser Vorstellungen in einem alternativen Raum bietet „Drama Nights” dem Publikum die Möglichkeit, Gegenwartsdramatik in flexibler Form zu erleben. Dabei werden der geteilte Raum und seine Besonderheiten Teil der Theatererfahrung.



Die Altersempfehlung für die Vorstellungen liegt bei 17 Jahren. Die Aufführungen werden auf Englisch und Rumänisch übertitelt. Karten sind an der Theaterkasse, vor Ort vor Vorstellingsbeginn am Atelier-Saal oder über deutschestheater.ro erhältlich.