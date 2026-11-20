Von: Werner Kremm

Reschitza – Die Direktion zur Untersuchung des Organisierten Verbrecherwesens und des Terrorismus, DIICOT, hat diese Woche 26 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Es handelt sich um ein Dossier der DIICOT-Staatsanwaltschaft, das eine Gruppierung für Organisiertes Verbrechen, Handel mit synthetischen Hochrisiko-Drogen und „illegalen Operationen mit Produkten“, die „psychoaktive Effekte“ hervorrufen, im Fokus hat, heißt es in einem ersten Kommuniqué von DIICOT.

Im Visier seien eigentlich zwei Gruppierungen mit zusammen „mehr als 20 Mitgliedern“, die ab der ersten Jahreshälfte 2026 in Karansebesch und im Großraum um Karansebesch aktiv waren. Beide Gruppierungen hätten „bedeutende Gewinne“ aus dem „Handel mit Kokain, synthetischen Hochrisikodrogen und psychoaktiven Substanzen“ erzielt. Von der Struktur und der Zusammensetzung her seien die beiden vermutlichen Banden unterschiedlich organisiert gewesen, doch hätten sie streckenweise eng zusammengearbeitet im Austausch von Drogen und in der „Verteilung“ an die Konsumenten.

Die erste der beiden Gruppierungen habe sich zu Beginn dieses Jahres mit Zentrum in Karansebesch herausgebildet und sei spezialisiert gewesen auf die Distribution synthetischer Hochrisiko-Drogen sowie auf psychoaktive Substanzen. Der Bandenführer habe die Versorgung gesichert, einschließlich online, aus westeuropäischen Ländern (hauptsächlich Niederlande und Spanien), woher er die Aktivsubstanzen beschaffte, aus denen die Konsumdrogen hergestellt wurden. Die Distribution geschah nach der immer mehr verbreiteten Dead-Drop-Methode: die Sendungen wurden an vorher festgelegten Stellen deponiert, von wo sie die Käufer abholten, nachdem letztere die Zahlungsbestätigung den „Lieferanten“ zusandten, die ihnen im Gegenzug die Koordinaten des Orts des Deponierens zusandten. Man vermied also den Direktkontakt zwischen Lieferanten und Käufern. Die Gesamtkoordination oblag dem Leader der jeweiligen Gruppierung. Straßenverkauf war eine andere, niederere Ebene des Drogenhandels. Weitere Aufgabenfelder waren die Schuldeneintreibung, die Deckung des Gesamtvorgehens und die Bekämpfung der Konkurrenz.

Die zweite Gruppierung war auf Kokain spezialisiert und richtete sich an „Kunden“ mit besser gefülltem Geldbeutel. Sie entwickelte sich etwa ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Laut DIICOT stützte sich der Gruppenleader vor allem auf Straßenverkauf, handelte aber auch als Direktverkäufer an eine stabile Kundschaft. Das waren die reichen Abnehmer. Dessen Straßendealer hatten die zusätzliche Aufgabe, Vorsicht walten zu lassen gegenüber Polizei und auch zivilen Sicherheitsbeamten, die in Kleinstädten und im ländlichen Raum kaum anonym bleiben können.

Zwischen den beiden Gruppierungen gab es mehrere Fälle der Zusammenarbeit, indem es Austausch von Drogen gab, je nach den „Bedürfnissen des Marktes“. Neben diesen „Kern“-Banden gab es Gelegenheitskäufer, die auch als Weiterverkäufer aktiv waren, stellte DIICOT fest. Dies galt vor allem auf dem Markt der Psychoaktiva. Diese „Gelegenheitskäufer und –weiterverkäufer“ hatten begonnen, den Drogenmarkt in Reschitza zu testen, wo ebenfalls bereits die Dead-Drop-Methode angewandt wurde.

Die Verhöre der rund 20 Verdächtigten beim DIICOT-Territorialbüro in Reschitza sind noch nicht abgeschlossen.

Die gesamte Aktion wurde von DIICOT-Staatsanwälten koordininiert und von Polizisten des Territorialbüros Karasch-Severin zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität unterstützt. Impliziert waren auch Polizisten aus Temeswar, Arad, Mehedinți und Suceava sowie die Landpolizei des Raums Karansebesch.