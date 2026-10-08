Temeswar (ADZ) – Das Deutsche Staatstheater Temeswar/Timișoara (DSTT) bietet am Freitag und Samstag zwei Theaterabende mit zwei starken Inszenierungen der Spielzeit: „Struwwelpeter. Junk Opera“ und „Penthesilea. Ein Requiem“.



„Wenn das Wochenende schon am Freitagabend beginnt, warum nicht mit ein wenig Drama starten? Natürlich von der guten Sorte!“ heißt es seitens des Theaters. Das Publikum ist zu zwei Vorstellungen, die zwei ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen intensive Theatererlebnisse versprechen, eingeladen.



Am Freitag, den 9. Oktober, um 19.30 Uhr wird auf der Bühne des Deutschen Staatstheaters Temeswar „Struwwelpeter. Junk Opera“ gezeigt, ein Musical von The Tiger Lillies, Julian Crouch und Phelim McDermott, zur Musik von Martyn Jacques, unter der Regie von Dragoș Alexandru Mușoiu. „Struwwelpeter.



Junk Opera” interpretiert die klassischen Geschichten von Heinrich Hoffmann mit komischen und schelmischen Wendungen und kabarettistischen Musiknummern neu und verwandelt die verspielte Kinderwelt in eine unterhaltsame Show für Erwachsene. Mit einer visuellen und akustischen Ästhetik, die Punk und Cabaret vereint, überführt die Inszenierung die Moral von Hoffmanns Erzählungen in ein explosives Bühnenspiel, in dem Angst, Absurdität und Humor Hand in Hand gehen. Die Konzertatmosphäre trägt zur besonderen Energie der Aufführung bei, während die exzentrischen Figuren und grotesk-komischen Situationen eine Welt erschaffen, in der nichts ganz so unschuldig ist, wie es scheint. Die Altersempfehlung für die Vorstellung liegt bei 16 Jahren.



Am Samstag, den 10. Oktober, um 19.30 Uhr ist das Publikum zu „Penthesilea. Ein Requiem“ von Nino Haratischwili unter der Regie von Eberhard Köhler eingeladen. Die berühmte und geheimnisvolle Penthesilea ist die Königin der Amazonen, eine Kriegerin, die es schafft, selbst dem unbesiegbaren Achilles die Stirn zu bieten. Doch nach 43 Siegen und einer einzigen Niederlage wird ihr schwerster Kampf nicht mehr auf dem Schlachtfeld ausgetragen: Penthesilea verliebt sich in ihren größten Feind. In ihrer modernen Version untersucht die Autorin zentrale Themen des griechischen Mythos: Heldentum, Krieg, Zivilisation und das Schicksal des Menschen. Sie beendet die Geschichte auf eine unerwartete und beeindruckende Weise. Die Inszenierung hinterfragt das traditionelle Bild des Helden und des Sieges: Sie lenkt den Blick vom Ruhm des Kriegers auf die Verletzlichkeit des Menschen hinter der Rüstung. So verschmelzen Liebe und Krieg zu einer Erzählung über die Grenzen der Macht, über Freiheit und über die Unmöglichkeit, unversehrt aus einem Konflikt hervorzugehen, der Körper und Gefühle gleichermaßen erfasst. Die Altersempfehlung der Vorstellung liegt bei 14 Jahren.



Zwei Abende, zwei Vorstellungen und zwei ganz unterschiedliche Arten, das Wochenende im Theater zu verbringen: ein extravagantes und düsteres Musical am Freitag, eine zeitgenössische Tragödie über Liebe, Krieg und Schicksal am Samstag. Die Vorstellungen werden mit rumänischen und englischen Übertiteln gezeigt. Karten sind an der Theaterkasse sowie auf deutschestheater.ro erhältlich.