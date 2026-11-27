Von: Nina May

Ein abgelegenes Dorf im rumänischen Westgebirge. Eine jahrelange Familienfehde und ein erbitterter Streit um einen Brunnen. Und plötzlich liegt ein Toter im Wald – vom Bären zerfetzt. Hatte nicht wenige Nächte zuvor noch RO-Alert vor dieser Gefahr gewarnt? Doch schnell wird klar, dass die Todesursache nicht die Verletzungen durch das Raubtier waren…



Das Dorf ist klein, die Anzahl der Verdächtigen überschaubar. Und doch gelingt es Isabel Wotruba, einen Krimi mit glaubhafter Handlung um ein zwar erfundenes Dorf mit fiktiven Einwohnern zu spinnen, doch mit unübersehbaren Parallelen zu ihrem wirklichen Leben. Denn Isabel und ihre Familie, bestehend aus Ehemann Rico und Tochter Lucy, sind nach zweieinhalb Jahren Weltenbummelei im Wohnmobil tatsächlich in Rumänien angekommen. Fester Wohnsitz nach Jahren in einem Bauernhaus mit Hühnern, Puten, Hunden… In einem Dorf namens Geoagiu im Westgebirge, das dem Gaița Mare im Roman wohl als Vorbild stand. Schon ein Jahr davor hatte die Deutsche in Spanien Rumänisch zu lernen begonnen, kann man ihrem Blog entnehmen: familiewelt weit.de.

Weltenbummeln, bäuerlicher Alltag in Rumänien und jetzt ein Krimi – wie passt das denn zusammen? Eigentlich wollte Isabel Wotruba ja auch ein Reisebuch schreiben: „34 Länder, unzählige Begegnungen, Pannen, Grenzübertritte und Situationen, bei denen wir uns gelegentlich gefragt haben, warum eigentlich immer uns so etwas passiert – an Geschichten mangelte es jedenfalls nicht.“

Dann aber stellte sie sich die Frage, ob man neben Bayern-Krimis, Ostsee-Krimis, Nordsee-Krimis und Alpen-Krimis nicht auch einen Mord in einem kleinen rumänischen Dorf inszenieren könnte. Und schon entstand ein bisschen was aus allem, einschließlich den Erlebnissen in Rumänien – „Tiere, Begegnungen, kleine Katastrophen, seltsame Zufälle und jene Momente, bei denen man hinterher denkt, dass so etwas eigentlich niemand glauben würde“ , die sich in den Romanfiguren Vanessa, Paul und Lilly wiederfinden.

Die Lektüre besticht durch geistreich-witzige Dialoge und eine scharfe Beobachtungsgabe mit Blick für Details seitens der Autorin. Aber auch durch die unzähligen Rückblicke auf Reisen durch andere Länder. Im totalen Kontrast dazu das nicht minder abenteuerliche Landleben in den Karpaten: Da treffen Bauern und Schäfer aufeinander, die in Übersetzungs-Apps am Handy tippen, weil die Verständigung in der Landessprache noch nicht einwandfrei klappt. Da wird Käse aus der Milch des Nachbarn fermentiert, werden Äpfel und Pflaumen zu Mus und Kuchen verarbeitet und mit den Nachbarn getauscht, so dass ein zurückgegebener Teller niemals leer bleibt, man trifft sich zur Tuica-Runde oder fährt zum Holzholen, um neben Brettern für die Reparatur des Scheunendachs auch noch zwei Puten mitzubringen – lebend und geschenkt. Rumänien, wie es leibt und lebt!

Und man staune, der Spagat gelingt: Beschauliches Dorfleben, verrückte Aussteiger und die immer wieder dazwischenfunkende Frage nach der Motivation für den Mord.

Der flockig-leichte Stil fördert das Lesevergnügen, das Buch ist bestens geeignet für den Urlaub, das Wochenende, die Feiertage, eine Zugfahrt, einen Flug. Zum Schmunzeln bringen die Ergebnisse der ständig benutzten Übersetzungs-App („beim ersten Versuch erklärte die deutsche Stimme, dass der Gürtel auf einen Mann warte“, dabei ging es um den Riemen einer zu reparierenden Kreissäge), die vermeintliche Henne namens Waltraud, die überraschenderweise zu krähen beginnt, trotzdem beharrt Lilly auf dem Namen, oder der Versuch von Vanessa, über die Hühnerklappe bäuchlings aus dem Stall zu entweichen, nachdem dort die Tür zugefallen war – tatsächlich Isabel passiert, wie man deren Blog entnehmen kann.

"Wo die Straße endet“, ein Rumänienkrimi von Isabel Wotruba, ISBN 978-3-69569- 635-2