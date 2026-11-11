Von: Valentin Brendler

Bukarest – Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat schon vielen rumänischen Wissenschaftlern den Weg nach Deutschland (und andersherum) eröffnet. Genau diese Wissenschaftler wurden nun vor Kurzem zu einem Netzwerktreffen des DAAD in die Akademie der Wirtschaftsstudien (Kurz: ASE) nach Bukarest eingeladen.

Dort wurden die Teilnehmer von einigen prominenten Gästen begrüßt. Mit dabei war auch Professor Tănase Stamule, der im Nahmen von ASE die Gäste begrüßte. Er selbst war für eine kurze Zeit in Deutschland und betonte, wie wichtig der akademische Austausch sei. Denn: „Zwischen Rumänien und Deutschland gibt es Chemie“, erklärte er.

Diese fand auch Anne Finger-Harries. Sie ist seit ungefähr zwei Monaten die neue Leiterin des Referats für wissenschaftliche Bildung bei der deutschen Botschaft. Deswegen war das Netzwerktreffen für sie auch eine gute Gelegenheit, „ein erstes Bild“ zu erhalten, wie sie erklärte. Darüber hinaus lobte sie den DAAD: „In einer Welt, die von geopolitischen Umbrüchen von zunehmender Fragmentierung geprägt ist, braucht es eine Verstärkung internationaler, zwischenmenschlicher Verbindung. Tragfähige Strukturen des Austausches und der Kooperation sind von besonderer Bedeutung.“

Dass es diese Strukturen gibt, ist unter anderem Beate Schindler-Kovats zu verdanken. „Sie hat das Informationszentrum in Bukarest im Jahr 2002 gegründet“, wie die Moderatorin Raluca-Andreea Șolea – die beim besagten Informationszentrum arbeitet – erklärte.

Für Schindler-Kovats ist die Veranstaltung deswegen auch: „ein Déjà-vu“. Sie sagte: „Vor 24 Jahren stand ich genau hier und habe das DAAD-Informationszentrum offiziell eröffnen dürfen. Damals, als Lektorin der Universität Bukarest. Es ist wunderbar, dass es dieses Informationszentrum immer noch gibt!“ Denn durch das Zentrum sind „über Jahrzehnte Kontakte zwischen Hochschulen, zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zwischen Studierenden und Institutionen entstanden.“ So entwickelten sich viele Projekte und auch Freundschaften. Dies war laut ihr nur möglich durch die Menschen, die teilnehmen und die Partnerschaften gestalten, weshalb sie insbesondere die anwesenden DAAD-Teilnehmer lobte.

Auch Prof. Dr. Andrei Marga (Philosoph, ehemaliger Rektor der UBB Cluj-Napoca, ehemaliger Bildungsminister und ehemaliger Außenminister Rumäniens) stellte die Wichtigkeit des Austausches hervor. Darüber hinaus entwickelten sich seine Begrüßungsworte in eine fast dreißigminütige Rede, bei der er einige Philosophen zitierte und die jüngere Politikgeschichte etwas sprunghaft in seinen Augen zusammenfasste.

Dabei sollte er gar nicht den Eröffnungsvortrag halten. Diese Ehre stand nämlich Prof. Dr. Sorin Costreie, neuer Minister für Bildung und Forschung Rumänien, zu. Er selbst war früher für eine kurze Zeit in Deutschland und danach noch länger in Kanada. Er erzählte: „In Deutschland habe ich Unterschiede wahrgenommen, doch diese Unterschiede sind verschwunden, als ich nach Kanada ging – dort habe ich mich plötzlich als Europäer gefühlt.“ Desto weiter man weg ist, desto einheitlicher erscheint einem Europa, so der neue Minister weiter. Auch deswegen ist der Austausch wichtig.

Er nannte aber noch einen weiteren Grund: „Wenn man ins Ausland geht, entwickelt man ein Gefühl der Demut und erkennt, wie groß die Welt ist und wie klein man selbst ist.“ Und einen weiteren Fakt erzählte er augenzwinkernd: „Es gibt außerdem mehr als eine Million Europäer, die aus Erasmus-Begegnungen hervorgegangen sind“.

Er war sich, wie alle Redner, einig, dass der DAAD und der akademische Austausch zwischen den Ländern insgesamt sehr wichtig ist. Nach den Begrüßungsworten gab es für die Teilnehmer noch eine gemeinsame Diskussion, so wie einige weitere Programmpunkte, um Kontakte zu knüpfen, aber natürlich auch, um gemeinsam etwas in Erinnerungen zu schwelgen.