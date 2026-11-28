Von: Raluca Nelepcu

50 Werke des italienischen Malers Giorgio de Chirico, des Begründers der metaphysischen Malerei, sind seit dieser Woche im Temeswarer Kunstmuseum zu sehen. Foto: Kunstmuseum Temeswar

Temeswar – Menschenleere Plätze, geheimnisvolle Architekturen, langgezogene Schatten und rätselhafte Gestalten: Die faszinierende Bildwelt des italienischen Künstlers Giorgio de Chirico, des Begründers der metaphysischen Malerei und eines der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts, ist in den kommenden Monaten im Temeswarer Nationalen Kunstmuseum zu entdecken. Die Ausstellung „Giorgio de Chirico: Der Sinn des urbanen Raums – Pittura Metafisica“ wurde am Donnerstag um die Mittagszeit im Barockpalais am Domplatz erstmals den Medienvertretern u.a. geladenen Gästen vorgestellt. Es handelt sich um die erste große Retrospektive, die dem italienischen Künstler in Rumänien gewidmet ist. Über 50 Gemälde, Skulpturen und Arbeiten auf Papier aus der Sammlung der Stiftung Giorgio und Isa de Chirico in Rom werden bis zum 11. April 2027 in Temeswar/Timișoara gezeigt. Ergänzt wird die Schau durch 30 Werke aus der Sammlung des Kunstmuseums sowie von eingeladenen Temeswarer Künstlern.

Die Ausstellung zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungen des italienisch-rumänischen Kulturjahres 2026 und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Giorgio und Isa de Chirico, dem Temeswarer Kunstmuseum und dem italienischen Unternehmen Civita Mostre e Musei. Ermöglicht wurde das Projekt durch die finanzielle Unterstützung des Temescher Kreisrats. Als wissenschaftlicher Kurator zeichnet Professor Fabio Benzi, einer der international renommiertesten Kenner des Werks de Chiricos, verantwortlich. Generalkurator ist Museumsleiter Filip Petcu.

Die Ausstellung gliedert sich in vier thematische Bereiche: die italienischen Plätze, den metaphysischen Raum, die Gliederpuppe und den Dialog mit der Antike. Eine besondere Bedeutung kommt der Verbindung zwischen den berühmten „Piazze d’Italia“ des Malers und dem historischen Stadtbild Temeswars zu.

„Diese Ausstellung entspringt der Absicht, das Werk Giorgio de Chiricos ausgehend von seiner Auffassung des urbanen Raums als Ort des Rätsels, der Erinnerung und der Offenbarung neu zu interpretieren“, erklärte Fabio Benzi. Die mitteleuropäische Identität Temeswars trete in einen natürlichen Dialog mit der Bildsprache des Künstlers, die von der Spannung zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, zwischen Architektur und Stille geprägt sei.

Bereits ab 1910 spielte de Chirico eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung der künstlerischen Avantgarde. Mit seiner metaphysischen Malerei erschloss er die Welt des Traums und des Unterbewusstseins und wurde von den Surrealisten als Wegbereiter und Meister anerkannt. Der Einfluss seiner Bildsprache reicht bis in die Gegenwart.

Einen besonderen Stellenwert nimmt auch die Auseinandersetzung des Künstlers mit der klassischen europäischen Malerei ein. In seiner sogenannten barocken Schaffensperiode in den 1940er-Jahren wandte sich de Chirico verstärkt dem Werk von Peter Paul Rubens zu. Davon zeugen unter anderem die ausgestellten Gemälde „Die drei Grazien“ (1941) und „Badende Knaben mit rotem Tuch in einer Landschaft“ (1947). Diese werden ausgewählten Werken aus der ständigen Sammlung des Kunstmuseums gegenübergestellt. Zugleich versteht sich dieser Ausstellungsteil als Hommage an Zsigmond Ormós, dessen Schenkung den Grundstein für das Temeswarer Kunstmuseum legte.

Die italienische Botschafterin in Rumänien, Laura Aghilarre, bezeichnete die Retrospektive als eines der wichtigsten Ereignisse des italienisch-rumänischen Kulturjahres. Der in Griechenland geborene und in Italien, Deutschland und Frankreich künstlerisch geprägte de Chirico verkörpere eine europäische Kultur, die vom Austausch der Ideen und der Begegnung unterschiedlicher Traditionen lebe.

„Für den Temescher Kreisrat ist die Finanzierung dieses Projekts eine Investition in die Gemeinschaft und in ihre Zukunft“, betonte der stellvertretende Kreisratsvorsitzende Alexandru Adrian Iovescu. Der Zugang zu bedeutenden Kunstwerken dürfe kein Privileg jener Menschen sein, die sich Reisen in die großen europäischen Hauptstädte leisten können. „Wir wollen, dass diese Begegnungen hier, zu Hause, in unseren Museen stattfinden.“

Die Ausstellung ist bis zum 11. April 2027 mittwochs bis sonntags zwischen 10 und 18 Uhr (letzter Einlass um 17.15 Uhr) zu besichtigen. Montags und dienstags sowie vom 24. bis zum 26. Dezember und am 1. Januar bleibt das Museum für diese Ausstellung geschlossen. Eintrittskarten sind über www.mnart.museum und booktes.com erhältlich.