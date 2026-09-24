Grindeanu sucht Konfrontation

Bukarest (ADZ) – Die Nummer eins der Sozialdemokraten will, dass der von Präsident Nicușor Dan mit der Regierungsbildung beauftragte Liberale Siegfried Mureșan sein Mandat als Abgeordneter in Brüssel noch vor der Abstimmung über Kabinett und Programm im Parlament niederlegt. So würde Mureșan signalisieren, dass er sich auch wirklich wünscht, Premierminister zu werden, meinte Sorin Grindeanu. Vor zehn Jahren hatte sich Grindeanu noch geweigert, sein damaliges Amt als Kreisratschef in Temesch abzugeben, bevor er in Cotroceni als Premierminister vereidigt wurde.



Der PSD-Chef scheint auf vollen Konfrontationskurs mit Mureșan gehen zu wollen: Er legte dem Liberalen sogar nahe, auf den Regierungsauftrag zu verzichten, um „keine Zeit zu vergeuden“. Die Bürger erwarten Lösungen, keine Beleidigungen und Schimpfworte und das einzige erkennbare politische Programm Mureșans bestehe aus solchen Schimpfworten, kritisierte Grindeanu am Mittwoch. Die Sozialdemokraten hätten den ganzen Tag lang gewartet, dass der designierte Premierminister sich mit ihnen unterhält, doch Mureșan sei überhaupt nicht auf sie zugekommen, obwohl er sich die Stimmen der PSD wünsche, sagte Grindeanu.