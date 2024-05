Ulm – Mitwirken bewahrt Gegenwart – so lautet das Motto der Heimattage der Banater Schwaben in Ulm dieses Jahr. Am Pfingstwochenende finden sich Schwoweleit zunächst zum Besuch der Dauerausstellungen im Donauschwäbischen... [mehr]

Bukarest – 28 Schüler der Gesamtschule Uerdingen aus Krefeld (Deutschland) haben vom 21. bis 28. April zusammen mit vier deutschen Begleitlehrkräften an einem Erasmus-Austauschprogramm mit ihrer Partnerschule in Bukarest... [mehr]

Den Müttern gedankt

Donnerstag, 09. Mai 2024

Sathmar – Die Mütter standen vergangenen Sonntag im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in der Kalvarienkirche. Die deutsche Gemeinde feierte den Muttertag. „Heute, am Muttertag, dürfen wir in Dankbarkeit an die vielen Frauen... [mehr]