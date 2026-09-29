Neptun Deep: Hochphase schon für 2027 geschätzt

Bukarest (ADZ) – OMV Petrom und Romgaz rechnen damit, dass das erste Gas aus dem Förderprojekt Neptun Deep in der ersten Jahreshälfte 2027 ins nationale Transportnetz eingespeist wird. Das Projekt liege im Zeitplan und die volle Förderleistung von jährlich rund acht Milliarden Kubikmetern solle bereits bis Ende des dritten Quartals 2027 erreicht werden, teilten die Unternehmen mit. Die Entwicklungskosten bleiben mit rund vier Milliarden Euro im veranschlagten Budget. Die Pläne von OMV-Romgaz sind im Kontext der Debatte um die Erdgasversorgung relevant.„Das Projekt wird eine wichtige Rolle dabei spielen, Rumäniens Energiesicherheit zu stärken und das Land als führenden Erdgasproduzenten in der Europäischen Union zu positionieren“, sagte in diesem Zusammenhang Christina Verchere, Vorstandsvorsitzende von OMV Petrom.



Im Laufe des Jahres 2026 machte das Projekt Neptun Deep signifikante Fortschritte. Die Förderplattform Neptun Alpha und die Off-shore-Pipeline wurden installiert und zudem sieben der insgesamt zehn Bohranlagen fertiggestellt.