Simion startet neuen Angriff auf Präsidenten

Bukarest (ADZ) – AUR-Chef George Simion fordert erneut die Suspendierung von Präsident Nicușor Dan. Grund sei unter anderem die Weigerung, Neuwahlen auszurufen. Auf Facebook warf er Dan zudem vor, die Festnahme des Extremisten Călin Georgescu angeordnet zu haben. „Nicușor Dan bezeichnet Wahlen als schlecht für die Bürger. Nicușor Dan hat die Handschellen für Călin Georgescu angeordnet. Nicușor Dan gehört suspendiert“, schrieb Simion am Donnerstag im sozialen Netzwerk. Damit reagierte er auf Äußerungen des Präsidenten, der sich gegen vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen und die Parteien zum Dialog aufgerufen hatte. Diese würden die Unsicherheit verlängern und seien vor allem für die Bürger nachteilig, hatte Dan in einem Interview mit Antena 3 gesagt.



Die rechtspopulistische AUR sammelt seit Monaten Unterschriften für ein Amtsenthebungsverfahren. Laut der eigens dafür eingerichteten Internetplattform des Parteivorstands liegen bislang 119 der erforderlichen 155 Unterschriften von Parlamentariern vor.