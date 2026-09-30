Wird ein Tunnel durch die Zinne gebaut?

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Der bereits in den 1980er Jahren geplante Straßentunnel, der vom Ragado-Tal in die Innenstadt führen und dabei die Zinne durchqueren soll, befindet sich derzeit in der Planungsphase. Die Stadtverwaltung führt das Vergabeverfahren für die Erstellung einer Vorstudie durch. Der zukünftige beauftragte Berater muss die technischen Lösungen bestätigen und begründen, die für den Bau eines Straßentunnels erforderlich sind, unter Berücksichtigung von Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz. Er wird geotechnische, topografische, umweltbezogene, verkehrstechnische und städtebauliche Studien durchführen und die Auswirkungen auf die Umwelt und das Kulturerbe bewerten. All dies bildet die Grundlage für die Vor-Machbarkeitsstudie, anhand derer festgestellt wird, ob dieses Projekt weiterverfolgt werden soll oder nicht. Die gesamten Unterlagen müssen vom Berater innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Erteilung des Auftrags zur Aufnahme der Dienstleistungen vorgelegt werden.



Das Unternehmen, das den Dienstleistungsauftrag erhält, wird drei Varianten für den Tunnel prüfen. Die Variante 1 sieht im Endbereich an der Prundului-Straße eine Zufahrtsrampe von etwa 236 Metern Länge vor, wobei die ungefähre Länge des Tunnels zwischen den Portalen 1273 Meter beträgt. Über der Rampe wird eine etwa 15 Meter breite Überführung errichtet, die die Durchgängigkeit der Straße Constantin Lacea – Burggasse/Str. Castelului gewährleistet. Bei der Variante 2 befindet sich das Tunnelende entlang der Burgpromenade/Aleea Tiberiu Brediceanu auf Höhe der Weberbastei. Dieser Tunnel wird die Molidului-Straße kreuzen und eine ungefähre Länge von 1290 Metern haben. Bei der Variante 3 beginnt der Tunnel an der Kreuzung der Straßen Constantin Dobrogeanu Gherea, Burgpromenade, Ecaterina-Varga-Straße und der Pictor-Pop-Straße und endet an der Kreuzung der Straßen Constantin Dobrogeanu Gherea, Muncii-Boulevard, Valea Cetății-Boulevard und Tâmpei-Straße. Der Tunnel zwischen den Portalen hat eine Länge von etwa 920 Metern. Diese dritte Variante war auch die, worüber man in den letzten Jahren diskutiert hat.

