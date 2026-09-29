Zollner erweitert Produktion in Sathmar

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Der Elektronikhersteller Zollner Electronic erweitert seinen Produktionsstandort in Sathmar/Satu Mare. Am Freitag, dem 25. September, begannen die Arbeiten für neue Produktions- und Büroräume auf einer Fläche von rund 5500 Quadratmetern. Kern des Projekts ist ein rund 4500 Quadratmeter großer Reinraumbereich, in dem künftig unter streng kontrollierten Bedingungen produziert werden soll. Darüber hinaus entstehen Sozialräume und Umkleiden sowie kontrollierte Zugangsbereiche für Material und Personal.



Zum Ausbau gehört auch ein neues Büro- und Empfangsgebäude mit modernen Arbeits- und Besprechungsräumen für Mitarbeiter und Besucher.



„Mit dieser Investition legen wir die Grundlage für die zukünftige Entwicklung“, teilte Zollner Electronic Sathmar mit. Die neuen Räumlichkeiten sollen zusätzliche Kapazitäten und weitere Entwicklungsmöglichkeiten am Standort schaffen.



Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Bereiche soll in den kommenden Monaten erfolgen.