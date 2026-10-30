20 Meter hoher Weihnachtsbaum, Eisbahn im Zentralpark

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Ein 20 Meter hoher Weihnachtsbaum vor der Oper, eine Eisbahn im Zentralpark, ein schwebendes Klavier auf dem Domplatz und ein fünfwöchiges Unterhaltungsprogramm: Der Temeswarer Weihnachtsmarkt verspricht auch in diesem Jahr zahlreiche Attraktionen. Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag, dem 28. November, um 18 Uhr mit dem Einschalten der festlichen Weihnachtsbeleuchtung. Der Weihnachtsmarkt bleibt bis zum 7. Januar 2027 geöffnet, informiert das Kulturhaus der Stadt Temeswar/Timișoara.

Zur Eröffnung erwartet die Besucher auf der Bühne auf dem Opernplatz ein musikalisches Programm. Unter dem Titel „Christmas Rock Trilogy“ treten Ovidiu Lipan Țăndărică und Keo sowie die Sängerinnen Alina Crișan und Alexandra Ungureanu auf. Anschließend präsentiert Narcisa Suciu ein Konzert mit Weihnachtsliedern.

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich in diesem Jahr über fünf Standorte: den Opernplatz, den Freiheitsplatz, den Sankt-Georgs-Platz, den Domplatz und erstmals auch den Zentralpark. Zu den wichtigsten Neuheiten gehören ein 20 Meter hoher, festlich geschmückter Weihnachtsbaum vor der Oper sowie eine als Rundkurs angelegte Eisbahn im Zentralpark. Auch das Riesenrad, mehrere Karussells, die Weihnachtsmannwerkstatt und eine touristische Kleinbahn werden wieder für Unterhaltung sorgen.

Auf der Bühne auf dem Opernplatz sind während der gesamten Veranstaltungsdauer Konzerte mit lokalen Künstlern und Gästen geplant. Zum Programm gehören unter anderem Auftritte von JazzyBit, Pragu de Sus, Taxi, Ad Libitum Voices, Acoustic Boyz sowie des Kinderchors „Zvezdice“ aus Leskovac in Serbien.

Ein besonderer Höhepunkt ist für den Vorabend des Nikolaustages, den 5. Dezember, auf dem Domplatz vorgesehen. Dort soll die Aufführung „Piano Sky“ mit einem in der Luft schwebenden Klavier für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig sind auf der Eisbahn im Zentralpark besondere Vorstellungen für Kinder geplant.

Am 22. Dezember wird schließlich der Weihnachtsmann auf dem Opernplatz erwartet, wo er Geschenke an die anwesenden Kinder verteilen wird. Auf dem Programm steht außerdem eine Aufführung des „Nussknackers“.

Veranstaltet wird der Temeswarer Weihnachtsmarkt vom Bürgermeisteramt über das städtische Kulturhaus. Partner sind das Projektezentrum und der Tourismusförderverein „Visit Timișoara“.