Von: Roger Pârvu

Hermannstadt – Die Evangelische Kirchengemeinde A.B. Heltau/Cisnădie lädt am Sonntag, dem 22. November, um 17 Uhr zum „Abend der Lichter – Seara Luminilor“ in die evangelische Kirche ein. Die zweisprachige Andacht in deutscher und rumänischer Sprache verbindet Gebete für Frieden mit Gesängen aus der ökumenischen Tradition von Taizé.

Der Termin fällt auf den Ewigkeitssonntag, welcher in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien dem Gedenken an die Verstorbenen gewidmet ist. Entsprechend wird auch das Erinnern an die Verstorbenen Teil der liturgischen Gestaltung sein. Gebete, Kerzenlicht und meditative Gesänge schaffen einen Rahmen, in dem persönliche Erinnerung und christliche Hoffnung miteinander verbunden werden.

Die Gesänge von Taizé gehören seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Ausdrucksformen moderner ökumenischer Spiritualität. Ihre kurzen, sich wiederholenden Melodien ermöglichen eine gemeinsame Beteiligung unabhängig von Sprache, Herkunft oder musikalischer Vorbildung. Auch in Heltau sind sie inzwischen fester Bestandteil des kirchlichen Lebens. Seit 2023 werden regelmäßig Taizé-Andachten gefeiert. Sie haben Menschen unterschiedlicher konfessioneller und kultureller Hintergründe zusammengeführt und einen Raum geschaffen, in dem gemeinsames Gebet und gemeinsamer Gesang im Mittelpunkt stehen.

Mit dem „Abend der Lichter“ knüpft die Kirchengemeinde an diese Erfahrungen an. Die historische Kirche bietet dafür einen besonderen Rahmen. Das Licht zahlreicher Kerzen, die schlichten Gesänge und die zweisprachige Liturgie verleihen der Veranstaltung einen Charakter, der gleichermaßen von Besinnung und Gemeinschaft geprägt ist.

Zugleich setzt die Andacht ein Zeichen in einer Zeit, die vielerorts von politischen Spannungen, gesellschaftlichen Unsicherheiten und kriegerischen Konflikten bestimmt wird. Die Friedensgebete greifen diese Erfahrungen auf und bringen sie in den Kontext christlicher Hoffnung und Verantwortung. Damit richtet sich die Veranstaltung nicht nur an Mitglieder der evangelischen Kirche, sondern ausdrücklich an alle Interessierten.

Der „Abend der Lichter – Seara Luminilor“ versteht sich als offenes Angebot für Menschen, die einen Ort der Ruhe, des Gebets und der Erinnerung suchen. Die Verbindung von deutschem und rumänischem Sprachraum, die Aufnahme der Taizé-Tradition sowie das Gedenken an die Verstorbenen verleihen der Veranstaltung eine besondere ökumenische und gemeinschaftsbildende Dimension.