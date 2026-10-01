Apollonia-Hirscher-Preis-verleihung an Arnulf Einschenk

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Am Dienstag, dem 6. Oktober, um 18 Uhr wird Arnulf Einschenk, Holzinstrumentenreparateur und Klavierstimmer, mit dem Apollonia-Hirscher-Preis ausgezeichent. Die Feier findet im Festsaal des Kronstädter Forums in der Gh.-Baiulescu-Straße statt und ist mit mehreren musikalischen Einlagen vorgesehen, die Nicușor Răducan (Klavier) und Jonathan Arvay (Tromete), Enkelsohn des Preisträgers, vorbereiten. Die Laudatio hält Hans Eckart Schlandt, langjähriger Kantor der Schwarzen Kirche und Leiter des Kronstädter Bachchors.



Das Familiengeschäft „Einschenk Musikinstrumente“ feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen.



Der Apollonia-Hirscher-Preis wird seit 2018 vom Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt/Brașov und der Heimatgemeinschaft der Kronstädter in Deutschland für das gemeinnützige Wirken einer siebenbürgisch-sächsischen Persönlichkeit mit Wohnsitz in Kronstadt verliehen.



Die Veranstaltung wird durch das Departement für Interethnische Beziehungen DRI gefördert.