Arbeitslosigkeit weiter hoch

Bukarest (ADZ) - Die Arbeitslosenrate hat laut provisorischen Daten des Nationalen Statistikamts (INS) im August 6,4 Prozent erreicht, ein Jahr zuvor waren es noch 6,1 Prozent. Entsprechend den am Donnerstag veröffentlichten Daten waren im August dieses Jahres 523.000 Personen Arbeitslos, fast 30.000 mehr als im August 2025.



Aus der diese Woche vorgestellten Statistik geht ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Juli und August verglichen mit den Monaten April bis Juni 2026 – als die Rate bei rund 6,8 Prozent lag bzw. über 550.000 Erwerbslose Personen gezählt wurden – hervor. Allerdings ist zu bemerken, dass die Daten für Juli und August noch provisorisch sind und im laufenden Jahr das Statistikamt bisher für jeden einzelnen Monat die provisorischen Zahlen um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte bzw. mehrere zehntausend Personen nach oben korrigiert hat.



Weiterhin sehr hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit: Entsprechend den jüngsten Daten für den Monate Juni galten 30,8 Prozent aller 15- bis 24-Jährigen als arbeitslos, unter jungen Frauen war die Rate mit 34,3 Prozent besonders hoch.