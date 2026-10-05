Auswanderung erreicht Rekord von 34 Jahren

Bukarest (ADZ) – Fast 55.000 Rumänen haben im vergangenen Jahr das Land dauerhaft verlassen und sich im Ausland niedergelassen. Das ist die höchste Zahl seit 1990. Damals wanderten knapp 97.000 Menschen aus. Die Zahl der in den wichtigsten europäischen Zielländern lebenden Rumänen ist ohnehin sehr hoch. Nach Angaben des Arbeitsministeriums leben dort zwischen 4,37 und 5,11 Millionen Menschen mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Die Angaben beziehen sich auf die jeweiligen Länder, sind jedoch wegen unterschiedlicher Erfassungsmethoden nicht direkt vergleichbar. Ende vergangenen Jahres waren in Deutschland mehr als 900.000 Rumänen registriert. Sie weisen unter den EU-Bürgern in Deutschland zugleich die höchste Beschäftigungsquote auf. Sie liegt bei 70 Prozent.



In Großbritannien bilden Rumänen die größte Gruppe unter den Bürgern anderer EU-Staaten. Mehr als eine Million Rumänen verfügen dort über einen legalen Aufenthaltsstatus, mehr als 680.000 von ihnen haben einen dauerhaften Status erhalten.