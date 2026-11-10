Belarussische Oppositionsführerin in Temeswar ausgezeichnet

Von: Andreea Oance

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist die dritte Preisträgerin des Preises „Temeswar für europäische Werte“. Bürgermeister Fritz hielt die Laudatio und überreichte ihr den Preis. Foto: Bürgermeisteramt Temeswar

Temeswar – Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat am Freitag den Preis „Temeswar für europäische Werte“ erhalten. Die Auszeichnung wurde ihr im Rahmen der dritten Ausgabe des gleichnamigen Forums für ihren gewaltlosen Widerstand gegen das repressive Regime in Belarus sowie ihren Einsatz für Freiheit und Menschenwürde verliehen.

In ihrer Dankesrede widmete Tichanowskaja den Preis den politischen Aktivisten, Journalisten, Menschenrechtsverteidigern und Kulturschaffenden ihres Landes sowie den politischen Gefangenen. Sie würdigte die Solidarität Temeswars mit dem demokratischen Kampf in Belarus und zeigte sich überzeugt, dass Diktaturen letztlich fallen würden. Das Beispiel Temeswars sei dafür ein Beleg.

Zugleich rief sie Europa dazu auf, die Ukraine weiterhin konsequent zu unterstützen und dem Land alles Notwendige für einen Sieg im Krieg zur Verfügung zu stellen. Der Ausgang dieses Kampfes werde nicht nur die Zukunft der Ukraine, sondern die ganz Europas prägen, betonte sie.

In seiner Laudatio erinnerte der Temeswarer Bürgermeister Dominic Fritz an den Studentenaufstand von 1956 und die Revolution vom Dezember 1989. Er zog Parallelen zwischen der Geschichte der Stadt und dem heutigen Einsatz der belarussischen Bevölkerung für Freiheit und Demokratie. Tichanowskaja war 2020 nach der Festnahme ihres Ehemannes bei der Präsidentschaftswahl in Belarus angetreten und wurde anschließend zu einer der führenden Stimmen der demokratischen Opposition.

Fritz unterstrich, die Europäische Union müsse an der Seite jener Völker stehen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen – von Belarus und der Ukraine über Moldau und Georgien bis nach Serbien und Albanien.

Der Preis „Temeswar für europäische Werte“ ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Temeswar und des rumänischen Außenministeriums. Die bisherigen Preisträgerinnen waren die moldauische Präsidentin Maia Sandu und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola.