Bergleute beenden Protest in Vulcan

Bukarest (ADZ) – Vertreter der Behörden und des Arbeitgebers haben am Mittwochabend mit Dutzenden von Bergleuten verhandelt, die sich seit fast zwei Tagen im Bergwerk Vulcan im Schiltal eingeschlossen hatten. Sie versprachen, die Gehaltsprobleme der Belegschaft zu lösen. Nach den Gesprächen erklärten sich die Bergleute bereit, den Protest zu beenden. Für einige von ihnen mussten während des Protests untertage Krankenwagen gerufen werden. Der Regelbetrieb des Bergwerks wurde inzwischen wiederaufgenommen.



Staatssekretär Marius Poșa vom Energieministerium erwähnte den Entwurf eines Gesetzes, das Ausnahmen der Verordnung zur Begrenzung der Verdienste der Beschäftigten zulassen soll. Die Bergleute könnten auf diese Weise mehr Geld erhalten. Die Finanzierung sei gesichert, da 106 Beschäftigte entlassen werden sollen. Der Nationale Gewerkschaftsbund Cartel ALFA erklärte, Bergarbeiter verdienten Respekt und gerechte Löhne statt Diskriminierung und administrative Unsicherheit.