Von: Gabriela Rist

Sathmar – Vom 12. bis zum 15. November besuchte Anja Zougouari, deutsche Konsulin in Temeswar, die deutsche Gemeinschaft im Kreis Sathmar/Satu Mare. Das Deutsche Forum hatte für die Vertreterin Deutschlands ein umfangreiches Besuchsprogramm vorbereitet. Dazu gehörten Gespräche mit Vertretern des Regionalforums Nordsiebenbürgen, der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam des Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsvereins der Region Sathmar, ein Besuch des Johann-Ettinger-Lyzeums sowie die Teilnahme am Deutschen Kulturabend und am Strudlifest in Sathmar. Auch das Deutsche Forum in Großkarol/Carei und das Unternehmen PoliPol in Fienen standen auf dem Programm.

Beim Treffen mit dem Regionalforum Nordsiebenbürgen stellte dessen Vorsitzender Josef Hölzli die Tätigkeit und die aktuellen Projekte des Forums vor. Dabei berichtete er unter anderem über den Stand der Bauarbeiten am Gebäude des Stadtforums Großkarol. Zudem wies er auf den dringenden Bedarf einer Sporthalle für die Kinder des Johann-Ettinger-Lyzeums hin.

Die Vertreter der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam informierten die Konsulin über die laufenden Projekte der Jugendorganisation. Vorgestellt wurden unter anderem das Tanzhaus für alle Generationen, der sathmarschwäbische Mundartkurs sowie die Zeitschrift „Mini Schwabenpost“, die in Zusammenarbeit mit dem Johann-Ettinger-Lyzeum herausgegeben wird.

Im Mittelpunkt der Gespräche mit Vertretern der Stadt- und Kreisverwaltung standen die Beziehungen zwischen der Region Sathmar und Deutschland sowie Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit. Erörtert wurden insbesondere Infrastrukturprojekte, darunter die Einführung von neuen Flugverbindungen zwischen Sathmar und Deutschland und die Fertigstellung der Autobahnanbindung nach Ungarn.

„All diese Maßnahmen und Fortschritte machen Sathmar attraktiver für deutsche Wirtschaftsunternehmen, die sich hier niederlassen und investieren möchten, wenn eben die Infrastruktur stimmt“, betonte die deutsche Konsulin.

Ein weiteres Gesprächsthema waren Kooperationen und Austauschmöglichkeiten im Bildungsbereich. In diesem Zusammenhang wurde auch der Schüleraustausch des Johann-Ettinger-Lyzeums mit dem St. Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd angesprochen. Mit Blick auf die deutsche Minderheit unterstrich Konsulin Zougouari deren wichtige Rolle für die deutsche Bundesregierung. Um die Interessen der Minderheit bestmöglich vertreten zu können, sei daher auch die Zusammenarbeit mit der rumänischen Regierung von großer Bedeutung.

Während ihres Aufenthalts traf die Konsulin auch den römisch-katholischen Bischof der Diözese Sathmar, Eugen Schönberger. Anja Zougouari begrüßte dabei die Initiative des Bistums, bereits zum zweiten Mal eine Konferenz über die Geschichte der Sathmarer Schwaben zu veranstalten. Solche Veranstaltungen seien für die Bewahrung der Traditionen, der sprachlichen Besonderheiten und des kulturellen Erbes von großer Bedeutung.

Im Johann-Ettinger-Lyzeum begegnete die deutsche Konsulin Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, die sie über die laufenden Projekte der Schule und die internationalen Schüleraustauschprogramme informierten. Schulleiterin Maria Reiz stellte der hohen Besucherin das Lyzeum vor. Die stellvertretende Schulleiterin Helga Herman, die Deutschlehrerinnen und der Deutschlehrer sprachen unter anderem auch den fehlenden Fachschaftsberater aus Deutschland als eine der aktuellen Herausforderungen an.

Beim Treffen mit dem Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsverein der Region Sathmar wurde die Konsulin von der Vereinsleiterin Paula Fogaș und den Vorstandsmitgliedern empfangen. Vasile Steiger stellte das Unternehmen Steiger vor und unterstrich die Notwendigkeit, junge Menschen auszubilden und in die Arbeitswelt einzuführen. Außerdem präsentierte er den Karul, den Klub der Geschäftsleute aus der Region Großkarol, dessen Aktivitäten sowie eine bevorstehende Delegationsreise der Klubmitglieder nach Deutschland.

Camelia Pacz, Vorsitzende des Stadtforums Großkarol, erläuterte die vier Schwerpunkte der Forumsarbeit: Bildung, Soziales, Kultur und Politik. Sie berichtete über die Aktivitäten und Herausforderungen in diesen Bereichen. Auch der Stand der Renovierungsarbeiten am Forumsgebäude wurde vorgestellt, das die Besucher anschließend besichtigten. Zum Programm gehörte außerdem ein Besuch des Károlyi-Schlosses. In Fienen stellte Csaba Knecht, Direktor des Möbelunternehmens PoliPol, der deutschen Konsulin die Tätigkeit des Unternehmens vor.

Ein wichtiger Programmpunkt des Besuchs war die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag auf dem Heldenfriedhof in Sathmar. Nachdem Konsulin Zougouari das offizielle Totengedenken des deutschen Bundespräsidenten verlesen hatte, erinnerte sie in ihrer Ansprache an die historischen Schicksale der Menschen in der Region und mahnte zu Verantwortung für den Frieden.

„Der Volkstrauertag gibt uns Gelegenheit, innezuhalten. Nicht nur, um der Toten zu gedenken, sondern auch, um uns bewusst zu machen, was Krieg für jeden einzelnen Menschen bedeutet“, sagte die Konsulin.

Gerade in Sathmar habe die Geschichte des 20. Jahrhunderts tiefe Spuren hinterlassen. Die Sathmarer Schwaben, die seit mehr als drei Jahrhunderten in der Region verwurzelt seien, hätten Krieg, Flucht, Deportation und Enteignung erlebt. Familien seien auseinandergerissen, Menschen ihrer Heimat beraubt worden. Viele seien nicht zurückgekehrt, andere hätten unter schwierigsten Bedingungen einen Neuanfang wagen müssen.

Diese Geschichte gehöre zur gemeinsamen europäischen Erinnerung und zeige, dass hinter den großen historischen Ereignissen immer einzelne Menschen und ihre Schicksale stünden. Der Volkstrauertag sei deshalb nicht nur ein Tag der Trauer, sondern auch ein Tag der Verantwortung, betonte Konsulin Zougouari.

Der Frieden, in dem die Menschen heute in Deutschland und Rumänien leben dürften, sei keine Selbstverständlichkeit. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führe dies auf erschütternde Weise vor Augen. Auch heute würden Menschen in Europa durch Krieg und Gewalt sterben, Kinder ihre Eltern, Eltern ihre Kinder und Menschen ihre Heimat verlieren.

„Umso wichtiger ist es, dass wir die Erinnerung an die Vergangenheit wachhalten – und aus ihr Konsequenzen für unser Handeln in der Gegenwart ziehen“, schlussfolgerte die Konsulin.

Im Anschluss an die Gedenkfeier nahm Anja Zougouari an einer deutschsprachigen Messe in der Kalvarienkirche und am anschließenden Sonntagskaffee der deutschen Gemeinschaft im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Schwabenhauses teil.