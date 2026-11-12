Drei Wochen Flughafen

Von: Dr. Dan-Adrian Cărămidariu

In Arad landen wieder regelmäßig Passagierflugzeuge. Es gibt Abflüge, Warteschlangen, Betrieb im Terminal. Die örtliche Begeisterung ist beträchtlich. Ermöglicht wird sie durch Bauarbeiten in Temeswar, dessen Flughafen vom 2. bis zum 22. November wegen der Reparatur seiner Start- und Landebahn geschlossen ist. Für drei Wochen übernimmt Arad einen Teil des Verkehrs. Danach sollen die Maschinen wieder von Temeswar aus fliegen.



Der Arader Kreisratsvorsitzende Iustin Cionca hatte schon im August erklärt, dies sei eine Gelegenheit zu zeigen, dass die Investitionen und die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft des Arader Flughafens sinnvoll gewesen seien. Man muss sich diese Begründung kurz ansehen: Der eigene Flughafen bewährt sich, weil der benachbarte vorübergehend ausfällt. Für die Reisenden ist das natürlich eine brauchbare Lösung. Für die Beschäftigten, die den zusätzlichen Verkehr bewältigen, eine ordentliche Leistung. Als nachträgliche Rechtfertigung einer jahrelangen Flughafenpolitik reichen drei Wochen allerdings kaum aus.

Der Arader Flughafen hat seit 2015 keinen regelmäßigen Linienverkehr mehr. Saisonale Urlaubsflüge hielten einen gewissen Betrieb aufrecht. Rund zwei Millionen Euro wurden seinerzeit in das neue Terminal investiert. Im vergangenen Jahr standen einem Gesamtbudget von ungefähr zwölf Millionen Lei eigene Einnahmen von etwa drei Millionen gegen-über. Die Frage, welchen dauerhaften Bedarf dieser Flughafen decken soll und zu welchem Preis, bleibt auch bei gut gefüllten Wartehallen im November bestehen.



Arad ist damit ein geeigneter Ausgangspunkt für eine Debatte, die in Rumänien seit Jahrzehnten vertagt wird. Öffentliche Einrichtungen werden gebaut, erhalten und verteidigt, weil ihr Besitz zum politischen Rang einer Stadt oder eines Kreises gehört. Jede größere Stadt möchte einen Flughafen, ein großes Stadion und eine Universität. Die Nachbarstadt hat schließlich auch etwas vorzuweisen. Auch Kronstadt hat sich für rund 140 Millionen Euro einen eigenen Flughafen gebaut, dessen Linienverkehr heute vollständig an Wizz Air hängt – in einer Region, die bereits über die Flughäfen von Hermannstadt, Neumarkt und Bukarest bedient wird. Über Einzugsgebiete, Auslastung und Folgekosten zu sprechen, verdirbt die Eröffnungsfeier.



Rumänien hat diese Art von Standortpolitik freilich nicht erfunden. Auch in Deutschland und Italien wurden Regionalflughäfen ausgebaut und ehemalige Militärflugplätze für den zivilen Verkehr hergerichtet, weil die örtliche Politik sich davon wirtschaftlichen Aufschwung versprach. Vielerorts blieben öffentliche Zuschüsse nötig, weil die Nachfrage mit den politischen Erwartungen nicht Schritt hielt. Aus diesen Erfahrungen ließe sich lernen. Man muss denselben Fehler nicht erst auf eigene Rechnung wiederholen. Ein gemeinsamer Flughafen für eine ganze Region lässt sich wirtschaftlich begründen. Politisch lässt er sich schlechter verkaufen als der eigene. Wer auf eine Investition verzichtet, weil die vorhandene Infrastruktur fünfzig Kilometer weiter genügt, bekommt dafür selten Beifall. Wer baut, kann wenigstens ein Band durchschneiden.



Diese Konkurrenz um öffentliche Ausstattung findet hierzulande innerhalb einer Verwaltungsordnung statt, deren Grundgerüst auf das Jahr 1968 zurückgeht. Das damalige Gesetz über die territoriale Organisation gilt, vielfach geändert, bis heute. Seither haben sich Bevölkerung, Wirtschaft und Siedlungsstruktur jedoch tiefgreifend verändert. Die Verwaltung hält mit bemerkenswerter Ausdauer an ihren überlieferten Grenzen fest.



Der gesamte Kreis Karasch-Severin hat inzwischen ungefähr so viele gemeldete Einwohner wie Temeswar allein: Zu Jahresbeginn 2026 waren es knapp 295.000 gegen-über knapp 293.000. Einwohnerzahlen erklären zwar nicht jeden Verwaltungsbedarf. Gerade in einem ausgedehnten Bergland spielen Entfernungen eine erhebliche Rolle. Aber irgendwann müsste aus solchen Größenverhältnissen eine Frage nach Aufgaben, Zuständigkeiten und der erforderlichen Zahl von Behörden entstehen.



Stattdessen werden Kreisgrenzen behandelt, als begründeten sie einen dauerhaften Anspruch auf Vorsitzende, Stellvertreter, Direktoren und die dazugehörigen Apparate. Jede Neuordnung berührt politische Karrieren. Schon deshalb wird aus einer sachlichen Frage rasch eine Angelegenheit der lokalen Würde. Darunter liegen 2862 Landgemeinden sowie 319 Städte und Munizipien. Eine solche Zahl ist für sich genommen noch kein Beweis für Verschwendung. In Verbindung mit der geringen Größe und begrenzten Leistungsfähigkeit vieler Gemeinden wird sie jedoch zum Problem.



Die Ortschaft Bătrâna im Kreis Hunedoara hatte bei der letzten Volkszählung noch 88 Einwohner, Bunila 247. Auch dort brauchen die Menschen öffentliche Dienstleistungen. Gerade dort muss deshalb gefragt werden, wie eine Verwaltung genügend Fachpersonal beschäftigen und ihre Aufgaben verlässlich erfüllen kann. Ein eigener Bürgermeister garantiert noch keinen Mitarbeiter, der eine Ausschreibung rechtssicher vorbereitet oder ein Bauvorhaben fachlich prüft. Gleichzeitig verlieren die Städte an Gewicht, die ihr Umland wirtschaftlich und gesellschaftlich tragen sollten. Reschitzas Meldebevölkerung sank zwischen Anfang 2016 und Anfang 2026 von rund 88.700 auf 76.200, jene Devas von 70.500 auf 63.100. Das entspricht Rückgängen von etwa 14 beziehungsweise zehn Prozent innerhalb eines Jahrzehnts. Wie viel davon auf Umzüge ins Umland entfällt, muss jeweils gesondert untersucht werden. Der Titel einer Kreisstadt allein sichert jedenfalls keine Anziehungskraft.



Hier geht es um mehr als die Kosten einiger Rathäuser. Wenn kleinere und mittlere Städte als Arbeitsorte, Bildungszentren und Versorgungsstandorte schwächer werden, verlieren ganze Gegenden ihre Per-spektive. Ein saniertes Zentrum mag den Aufenthalt angenehmer machen. Damit junge Menschen bleiben, brauchen sie auch Arbeit und die begründete Aussicht, dort ein Leben aufbauen zu können. Wirtschaftliche Möglichkeiten konzentrieren sich unter-dessen in wenigen erfolgreichen Ballungsräumen. Die OECD beschreibt auch 2026 erhebliche räumliche Unterschiede bei Lebensstandard und Entwicklungschancen. Die Weltbank verweist auf die Polarisierung zwischen wachsenden städtischen Agglomerationen und schrumpfenden Städten.



Rumänien braucht eine stärkere Urbanisierung, verstanden als Ausbau leistungsfähiger Städte und ihrer Verbindungen zum Umland. Mit der Umbenennung einer Gemeinde zur Stadt ist wenig gewonnen. Ebenso wenig hilft es, zusammengewachsene Stadtgebiete auf Dauer in selbstständige politische Zuständigkeiten zu zerlegen.



Um Bukarest, Klausenburg, Temeswar, Jassy, Kronstadt, Großwardein, Craiova oder Hermannstadt ist der gemeinsame Lebensraum längst vorhanden. Menschen wohnen auf der einen Seite der Gemeindegrenze, arbeiten auf der anderen, bringen ihre Kinder durch mehrere Zuständigkeiten zur Schule und stehen gemeinsam im Stau. Eingemeindungen gehören dort auf die Tagesordnung, wo die Bebauung und das tägliche Leben die Trennung längst überholt haben. Im weiteren Ballungsraum müssen Verkehrsplanung, Flächennutzung und große Investitionen verbindlich gemeinsam entschieden werden.



Auch die Präfekturen gehören in diese Debatte. Sie vertreten die Regierung, haben Aufgaben gegenüber den dekonzentrierten staatlichen Diensten und kontrollieren die Rechtmäßigkeit kommunaler Verwaltungsakte. Das ist ihr verfassungsrechtlicher Auftrag. Welche personelle und territoriale Organisation dafür erforderlich ist, muss trotzdem überprüft werden dürfen. Die neue Regierung hat nun, auf Betreiben der PSD, die Zusammenlegung sehr kleiner Gemeinden angekündigt. Entwicklungsminister Alexandru Stoica nennt 429 Gemeinden mit höchstens 1500 Einwohnern. Bis zum 1. März 2027 sollen freiwillige Zusammenschlüsse möglich sein, unterstützt durch Investitionsprogramme und steuerliche Vergünstigungen. Danach stellt er verpflichtende Zusammenlegungen in Aussicht, die zu den Kommunalwahlen 2028 wirksam werden sollen. Die Zahl 429 beruht nach seiner Erklärung auf Bevölkerungsdaten von 2023. Es wäre töricht, diesen Ansatz bloß deshalb abzulehnen, weil er von der PSD kommt. Gemeinden zusammenzuführen, die dauerhaft keinen leistungsfähigen Verwaltungsapparat unterhalten können, ist überfällig. Ebenso richtig ist die Zusage, öffentliche Dienstleistungen vor Ort zu erhalten. Ein älterer Mensch darf nach der Reform für einen gewöhnlichen Behördengang nicht auf eine lange Fahrt angewiesen sein, für die es womöglich keinen Bus gibt.



Nur ist eine Einwohnergrenze noch kein Konzept. Zwei arme Kleingemeinden ergeben zusammen nicht automatisch eine leistungsfähige Verwaltung. Entscheidend sind Erreichbarkeit, Personal, Einnahmen und die Verbindung zu einem städtischen Zentrum. Diese Kriterien müssen bestimmen, welche Einheiten sinnvoll zusammengehören. PSD-Chef Sorin Grindeanu hat inzwischen auch Fläche und Pro-Kopf-Einnahmen als Kriterien genannt; eine erste Arbeitsfassung des Vorhabens soll erst noch vorgelegt werden. Die freiwillige Phase kann Zusammenschlüsse erleichtern. Sie hat allerdings einen eingebauten Interessenkonflikt: Die örtlichen Entscheidungsträger sollen einen Prozess voranbringen, der einen Teil ihrer eigenen Ämter beseitigt. Finanzielle Anreize können dabei helfen. Sie müssen aber an nachprüfbare Verbesserungen gebunden sein. Sonst wird aus der Zusammenlegung ein weiterer Anlass, zusätzliche Mittel aus Bukarest zu verlangen.



Auch die angekündigte Verbindlichkeit ist noch keineswegs gesichert. Während der Minister bereits einen Zeitplan für verpflichtende Zusammenschlüsse nennt, erklärte Premier Luca Niculescu am 3. November, zunächst müsse man sehen, wie die freiwilligen verlaufen. Zwischen einer entschlossenen Ankündigung und einem Gesetz liegt in dieser Frage offenbar noch einiges an politischer Verständigung. Gerade diese Beschränkung macht die angekündigte Reform politisch so bequem. Den Bürgermeistern kleiner und kleinster Gemeinden kann die PSD-Führung ihren Willen aufzwingen. An die einflussreichen Bürgermeister der Städte und großen Vorortgemeinden oder an die Kreisratsvorsitzenden wagt sie sich kaum heran: Sie bringen die Stimmen, auf die die Parteiführung angewiesen ist. Also werden dort Grenzen verschoben, wo der Widerstand wenig kostet, während die Zersplitterung der Ballungsräume und die Macht der großen lokalen Parteiapparate bestehen bleiben. Die Kleinen liefern die vorzeigbaren Opfer, die Großen behalten ihre Posten. Das lässt sich anschließend als Verwaltungsreform verkaufen. Für die Parteien ist also die ganze Mär von der Verwaltungsreform unbequem. Ihre örtlichen Organisationen leben von Bürgermeistern, Kreisvorsitzenden und den Netzwerken um sie herum. Eine ernsthafte Reform wird deshalb auch daran zu messen sein, ob sie dort eingreift, wo einflussreiche eigene Leute etwas verlieren.



In Arad kann man in den verbleibenden eineinhalb Wochen zeigen, dass der Flughafen zusätzlichen Verkehr bewältigt. Danach beginnt wieder die schwierigere Frage: Wofür wird er im übrigen Jahr gebraucht? Rumäniens Verwaltung sollte sich diese Frage für jede ihrer Einrichtungen stellen. Bisher genügt ihr allzu oft die Antwort, dass sie schon da ist.