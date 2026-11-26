Von: Arthur Glaser

Fienen – Am Sonntag, dem 15. November, fand in Fienen/Foieni im Kreis Sathmar/Satu Mare zum ersten Mal ein Martinsfest statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom örtlichen Demokratischen Forum der Deutschen. Den Anlass dazu gab die Frage mehrerer Einwohner: „Warum haben wir eigentlich keinen Martinsumzug?“

Andrea Kálló, die stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Gemeinschaft hat, trommelte daraufhin kurzerhand das einsatzfreudige Team des örtlichen Forums zusammen. Dank jahrelanger Erfahrung, Offenheit, des Zusammenhalts zwischen den Foren sowie einer grenz-, organisations- und generationenübergreifenden Zusammenarbeit entstand ein Fest, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen sofort ins Herz schlossen.

Die ganze Woche über hatten die Kinder eifrig ihre Laternen gebastelt, deren Licht nun den Zug erhellte, der an der Kirche startete. Angeführt von einem Reiter in Soldatenuniform, der an den heiligen Martin erinnerte, und begleitet von der Blaskapelle „Pro Blasmusik“ erreichte der Umzug das Gebäude des örtlichen Forums – ganz im Zeichen der Hoffnung und des Glaubens an das Gute im Menschen.

Im Hof erwarteten die Teilnehmer warme Getränke und kleine Snacks. Anschließend fand eine Tombola statt, bei der die Kinder ihre Preise entgegennehmen durften, die von einem großzügigen Spender für diesen Zweck zur Verfügung gestellt worden waren.

Auf diesem Wege möchten wir uns herzlich bei der Reitlehrerin Ingrid Kind, dem Team des DFD Großkarol/Carei, der Blaskapelle „Pro Blasmusik“, dem großzügigen Spender, dem Strudelbäcker-Team, den örtlichen Forumsmitgliedern sowie der Firma Polipol Mobila für ihre Mitwirkung und Unterstützung bedanken. Gemeinsam für die Gemeinschaft!

Csaba Knecht