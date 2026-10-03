Fast acht Millionen Lei für Freizeitzone am Surduc-See

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Der Temescher Kreisrat hat am Mittwoch die Machbarkeitsstudie und die technisch-wirtschaftlichen Kennzahlen für die geplante Tourismus- und Freizeitzone am Surduc-Stausee genehmigt. Die Arbeiten werden auf rund 7,94 Millionen Lei einschließlich Mehrwertsteuer geschätzt. Als nächster Schritt soll die Ausschreibung für Planung und Ausführung vorbereitet und gestartet werden.



Das Projekt entsteht auf einem 1800 Quadratmeter großen Grundstück in der Gemeinde Fârdea, im Kreis Temesch. Vorgesehen sind unter anderem ein 160 Quadratmeter großes Schwimmbecken, eine rund 461 Quadratmeter große Holzterrasse, Wege und Grünflächen. Geplant ist außerdem ein Gebäude mit Empfangsbereich, Umkleidekabinen, Duschen und Sanitäranlagen. Ein Steg soll den Zugang zu einem schwimmenden Ponton ermöglichen.



Von den Gesamtkosten in Höhe von 7,94 Millionen Lei entfallen rund 5,38 Millionen Lei auf die eigentlichen Bau- und Montagearbeiten. Die Bauzeit wird auf sieben bis acht Monate geschätzt.



Ein Teil der Ausstattung wurde bereits vergeben. Im August schloss der Kreisrat einen Vertrag im Wert von rund 1,05 Millionen Lei mit dem Unternehmen Waterverse ab. Dieser umfasst unter anderem einen schwimmenden Ponton, eine aufblasbare Anlage für Wassersport, ein Dome-Zelt sowie Mobiliar für den Strandbereich.



Die Machbarkeitsstudie war auf Grundlage eines im Juli abgeschlossenen Vertrags erstellt und dem Kreisrat im September übergeben worden. Mit der Genehmigung der Unterlagen kann nun das Vergabeverfahren für Planung und Bauarbeiten eingeleitet werden.