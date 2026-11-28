Von: Dan Cărămidariu

Lugosch – Der geplante Neubau des städtischen Krankenhauses in Lugosch ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Bürgermeister Călin Dobra (PSD) hat am Donnerstag in Bukarest den Finanzierungsvertrag für das rund 75 Millionen Euro teure Vorhaben unterzeichnet. Die neue Klinik soll über 210 Betten verfügen und die medizinische Versorgung im Osten des Kreises Temesch verbessern. Wann die Bauarbeiten beginnen, steht allerdings noch nicht fest. Die Finanzierung erfolgt über das nationale Investitionsprogramm für Krankenhausinfrastruktur. Von den Gesamtkosten von rund 391 Millionen Lei werden etwa 350,5 Millionen Lei durch nicht rückzahlbare Fördermittel gedeckt. An der Kofinanzierung beteiligt sich der Temescher Kreisrat. An der Vertragsunterzeichnung im Ministerium für Investitionen und Europäische Projekte nahmen neben Dobra auch Kreisratsvorsitzender Alfred Simonis (PSD), Gesundheitsminister Alexandru Rogobete und Investitionsminister Alexandru-Mihai Ghigiu teil.

Der Neubau soll auf einem anderen Grundstück als das bisherige Städtische Krankenhaus „Dr. Teodor Andrei“ entstehen. Dadurch kann die bestehende Einrichtung während der Bauarbeiten weiterbetrieben werden. Das derzeitige Krankenhaus ist in älteren Gebäuden untergebracht, die nach Angaben von Kreisratsvorsitzendem Simonis den heutigen Anforderungen an die medizinische Versorgung nicht mehr ausreichend entsprechen. Für den Neubau sind nach Angaben der Kreisverwaltung rund 23.000 Quadratmeter Geschossfläche vorgesehen. Geplant sind eine Notaufnahme, eine Intensivstation sowie Abteilungen für Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Onkologie, Orthopädie, Innere Medizin und weitere Fachrichtungen. Hinzu kommen Geburtshilfe, eine Entbindungsstation, Neugeborenenmedizin, Kinderheilkunde sowie Einrichtungen für medizinische Bildgebung, Labordiagnostik und eine Krankenhausapotheke.

Die räumliche Gestaltung soll eine Trennung der Wege für Patienten und medizinisches Personal ermöglichen und dadurch unter anderem das Risiko von Krankenhausinfektionen verringern. Nach Schätzungen des zuständigen Ministeriums könnte die neue Einrichtung jährlich rund 32.000 Patienten versorgen. Bürgermeister Dobra bezeichnete die Investition als notwendig, um den Einwohnern von Lugosch und den umliegenden Gemeinden eine zeitgemäße medizinische Versorgung zu ermöglichen.