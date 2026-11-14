Friedhofs-Stützmauer kippte um

Von: Werner Kremm

Reschitza – Eine etwa 20 Meter lange Stützmauer des Reschitzaer Friedhofs am Koleascha-Berg – aus dem trockenen Amtsrumänisch übersetzt „Friedhof Nr. 7“, ehemals der „Deutsche Friedhof“ – die die Mureșeni-Straße vom Friedhof trennte, ist in einer der vergangenen Nächte umgestürzt und hat dabei drei längsseits geparkte Fahrzeuge schwer beschädigt. Reschitzas Vizebürgermeister Daniel Mircea Călin, der im Rathaus Reschitza für alle praktischen Arbeiten zuständig ist, erklärte den Medien den Vorfall, aber auch dessen mögliche Verstrickungen und Folgen.

In erster Linie betonte Stadtvize Călin, dass der Friedhof seit einigen Jahren nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der Stadt stehe, sondern dem Protopopiat Reschitza der rumänisch-orthodoxen Kirche – auf deren Forderung hin – vor einigen Jahren überantwortet wurde. Erstens sei die Stützmauer „ganz einfach umgestürzt“. Zweitens habe sie beim Umfallen zwei Pkws eines der Anwohner der Mureșeni-Straße und eines mit Kennzeichen aus dem Kreis Mehedinți (der Besitzer war bei Verwandten in dieser Straße zu Besuch) stark beschädigt. Drittens habe das Rathaus mit der Mauer logischerweise nichts mehr zu tun, weil der Friedhof in der Verantwortung des orthodoxen Protopopiats stehe. Viertens habe er, der Vize, von den Anwohnern der Straße erfahren können, dass die Stützmauer vor etwa 40 Jahren vom damaligen Verwalter, dem Dienstleistungsunternehmen Prescom – das es seit vielen Jahren nicht mehr gibt – aus von irgendwo übriggebliebenen Bordsteinen zusammengebaut wurde, wobei die Bordsteine mittels Zement verbunden wurden. Ohne Drainagemöglichkeit für vom Hang herabrinnendes Wasser, ohne ein solides Fundament, letztendlich auch ohne das adäquate Baumaterial und entgegen jeder Bauregel. Ebenfalls von den Anwohnern habe er erfahren können, dass, fünftens, die Mauer seit einigen Jahren zunehmend Risse aufgewiesen hätte, dass aber niemand irgendwelche Behörde darauf hingewiesen habe. All das, zusammengenommen habe letztlich zum Umkippen der Stützmauer geführt. Deswegen habe er mit leichter Ironie gesagt, dass die Mauer „ganz einfach umgestürzt“ sei.

Das Rathaus hat inzwischen dafür gesorgt, dass der Schutt weggeschafft wurde. Auch habe sie den Fahrzeugbesitzern geholfen, ihre Fahrzeuge in eine Werkstatt zu bringen. Und sie werde auch dafür sorgen, dass der Hang, den die Mauer stützte, nicht abrutscht. Aber betreffs Entschädigungen könne sie nichts tun. Darüber müssten sich die Besitzer als Geschädigte mit dem Protopopiat Reschitza in Verbindung setzen. Im ungünstigen Fall über ein Gericht. Denn man könne den Vorfall nicht als Naturkatastrophe betrachten – der einzige Fall, wo das Rathaus eventuell an eine Entschädigung denken müsste. Und da es auch die Firma schon lange nicht mehr gibt – das Dienstleistungsunternehmen Prescom wurde in den 1990er Jahren aufgelöst, das seinerzeit die Mauer aufstellte – bleibt allein die Verwaltung des Friedhofs in der Verantwortung.

Aber das rumänisch-orthodoxe Protopopiat Reschitza hat sich bis zur Stunde zum Vorfall überhaupt nicht geäußert.