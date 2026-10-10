Fünf Jahre Erasmus-Austausch zwischen Bamberg und Bukarest

Von: Șerban Căpățână

Bukarest – Seit fünf Jahren verbindet die Deutsche Schule Hermann Oberth (HOS) in Bukarest eine Erasmus-Partnerschaft mit dem Kaiser-Heinrich-Gymnasium (KHG) in Bamberg. Dabei waren erneut zwischen dem 21. und dem 25. September 20 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte aus Bamberg zu Gast in der rumänischen Hauptstadt.



Eine Woche lang standen gemeinsamer Unterricht, Workshops und zahlreiche Begegnungen auf dem Programm. Die deutschen Jugendlichen konnten den Schulalltag an der HOS kennenlernen und unter anderem Unterricht in Fächern wie Chemie, Physik, Mathematik, Geografie, Deutsch und Informatik besuchen.



Ein Schwerpunkt lag auf dem kulturellen Austausch. In einem Workshop von Nicoleta Ciora beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit der deutschen Minderheit in Rumänien und ihren Traditionen. Dazu gehörten auch traditionelle Tänze, bei denen die Jugendlichen gemeinsam aktiv wurden. Ein weiterer Workshop widmete sich einem geografischen Kartierungsprojekt.



Auch Bukarest und seine Umgebung wurden gemeinsam erkundet. Auf dem Programm standen eine Stadtführung, ein Besuch des Dorfmuseums und des Parlamentspalastes. Ein ganztägiger Ausflug führte die Gruppe zudem nach Câmpina, Brebu und zum Paltinu-Staudamm, wo die kulturelle, politische und wirtschaftliche Entwicklung des subkarpatischen Rumäniens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert thematisiert wurde.



Organisiert wurde das umfangreiche Programm von Sabine Plesu. Für die Betreuung und Begleitung der Gäste vor Ort sorgten Diana Zavoianu, Stefania Petcu, Catrina Ciornei, Adriana Savulescu, Daniela Maxim, Andrei Pănoiu und Lisa Festring. Unterstützt wurde der Austausch außerdem von Alexander Theegarten, Kulturweit-Freiwilliger an der HOS.



Der fünftägige Aufenthalt bot den Jugendlichen damit nicht nur Einblicke in den Schulalltag des jeweiligen Partnerlandes, sondern vor allem Gelegenheit zur persönlichen Begegnung. Gemeinsamer Unterricht, kulturelle Workshops, Ausflüge und Freizeit machten den europäischen Austausch unmittelbar erlebbar.