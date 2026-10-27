Georgescus U-Haft bald vorbei?

Bukarest (ADZ) – Das Oberlandesgericht Bukarest hat am Montag eine Verlängerung der U-Haft für den Rechtsextremisten Călin Georgescu abgelehnt und stattdessen eine mildere verfahrenssichernde Ermittlungsmaßnahme bzw. polizeiliche Aufsicht angeordnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT, die gegen den Ex-Präsidialanwärter wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug ermittelt, kann dagegen berufen. Gegen Georgescu laufen zurzeit insgesamt fünf Ermittlungsverfahren.