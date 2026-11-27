Von: Claus Stephani

Im Jahr 1946 gründete Hans Mattis-Teutsch in Kronstadt/Brașov eine „Freie Akademie“, der damals und später ein kleiner Kreis prominenter junger Künstlerinnen und Künstler wie Gabriele Greiner, Lajos Boros, Verona Bratesch, Adele Gosch, Béla Klement, Reinhardt Schuster, Viorica Bredău u.a. angehörten. Es war die Zeitspanne zwischen der entmachteten Monarchie – König Mihai I. hatte das Land noch nicht verlassen -, und der Kundgebungen der immer lauter in die Arena des Zeitgeschehens drängenden diktatorischen Arbeiterklasse. Über diese Zeit und die Jahre danach spricht der siebenbürgisch-sächsische Maler und Kunstpädagoge Reinhardt Schuster, der seit 1983 in Deutschland lebt und arbeitet, mit dem ebenfalls aus Kronstadt stammenden rumäniendeutschen Schriftsteller, Ethnologen, Kunsthistoriker und Journalisten Claus Stephani.



Wie hat dich als junger Künstler damals diese Zeit in Rumänien geprägt?



Die Nachkriegszeit der politischen Umbrüche in Rumänien mit den dramatischen Auswirkungen nicht nur auf das Leben der Siebenbürger Sachsen habe ich als Kind hautnah erlebt. Durch den Krieg vaterlos geworden, blieb ich zusammen mit meinen beiden Brüdern in der Obhut der Großmutter, nachdem meine Mutter zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert wurde. Durch die totale Enteignung wurde unser Leben ein täglicher Kampf um die bloße Existenz. Dennoch haben mich diese Lebensumstände von meinem Wunsch, mich künstlerisch auszubilden, nicht abgehalten und ich ergriff die Chance, an den Zeichen- und Malkursen, die Hans Mattis-Teutsch in Kronstadt (damals zeitweilig umbenannt in Stalinstadt) leitete, teilzunehmen.



Jahrzehnte später hatte dich dein Weg als Künstler nach erfolgreichen Ausstellungen in Kronstadt, Bukarest und sogar im Ausland bis nach Tokio, Rom, London, Luxemburg, Bern, Bonn usw. geführt. Wie hat dich dieser Weg „nach Europa“ kreativ beeinflusst und somit auch als Künstler geformt?



Die Begegnung mit der europäischen Kunst habe ich noch in Rumänien erlebt. Hans Mattis-Teutsch hatte in seinem Werk die modernsten Kunstströmungen vereint. In Bukarest, wo ich das Kunstlyzeum „Nicolae Tonitza“ und später die bekannte Kunstakademie „Nicolae Grigorescu“ besuchte, war der Geist der rumänischen Avantgarde noch präsentdurch seinen Vertreter Maximilian Herman (Henry) Maxy, aber auch durch die rumänischen Künstler, welche inzwischen im Ausland wirkten, wie zum Beispiel Marcel Iancu, Victor Brauner, Arthur Segal. Man lebte und arbeitete nicht in einem leeren Raum. Die Geschehnisse in der Welt und in der Kunstwelt nimmt man selbstverständlich wahr und wird von ihnen auch geprägt, aber man bleibt dennoch seinem Weg treu. Deswegen hat meine räumliche Versetzung in den Westen keine deutliche Zäsur in meinem Schaffen bewirkt.



Gab es rumänische oder rumäniendeutsche Künstler, die deinen kreativen Weg beeinflusst haben?



Die Initialzündung erlebte ich bei meiner Begegnung mit Hans Mattis-Teutsch in Kronstadt. Die kreative Atmosphäre der lebendigen Bukarester Kunstszene wirkte gleichzeitig stimulierend auf meine Arbeit. Ich hatte bedeutende und bekannte Künstlerkollegen, wie Marianne Simtion-Ambrosi, Dionisie Popa, Berta Mrazek-Benkö, Sabin Balașa, Traian Brădean, Peter und Ritzi Jacobi und vor allem Josef Krijanovsky, mit dem ich sehr viele interessante Gespräche über Kunst geführt habe. Da ich schon meinen eigenen Stil entwickelt hatte, benötigte ich keine Vorbilder.



Gab es so etwas wie einen „künstlerischen Leuchtturm“, der für dich wegweisend war?



Nein, einen wegweisenden „künstlerischen Leuchtturm“ für mein Schaffen gab es damals eigentlich nicht.



Dein Vater wurde durch Zwang und lokale Bedrohungen als Soldat in den Zweiten Weltkrieg gedrängt, von wo er nicht mehr heimkehrte. Könntest du heute rückblickend sagen, dass dein Werdegang als Künstler durch manch eine lokale Demütigung seitens national-sozialistisch eingestellter Landsleute beeinflusst wurde?



Der Wunsch und der Wille, den künstlerischen Weg einzuschlagen, sind aus eigenem Antrieb, unabhängig von jeglichem Einfluss entstanden und keine ideologisch motivierten Hindernisse vermochten mich von meinem Entschluss, Künstler zu werden, abzuhalten.



Als ich seit Herbst 1960 bereits in Bukarest lebte und damals von dort aus an freien Wochenenden öfters die Witwe des Künstlers Mattis-Teutsch in Kronstadt besuchte, sprachen wir auch manchmal über die „Freie Akademie“ und die jungen Malerinnen und Maler, die zu diesem kreativen Kreis um Mattis-Teutsch gehörten. Es war die vieldeutig schillernde Zeit vor der späteren Kunstdoktrin des sogenannten „Sozialistischen Realismus“. Wie würdest du aus heutiger Sicht jene Jahre aus eigenem Erleben beschreiben?



In Bukarest war manches anders als in der Provinz, denn schon während des Studiums beachtete kaum jemand die ideologischen Vorgaben, die von parteigelenkten Stellen kamen.

Hier wurde damals der Unterricht immer noch nach dem Vorbild des Bauhauses in Dessau gestaltet. Und es gab da einige eminente Professoren, wie den Stadtarchitekten Horia Teodoru für Architektonische Stilkunde, Victor Schobel für Perspektivkunde, der überaus gebildete und virtuose Zeichner Dr. Gheorghe Ghițescu für Plastische Anatomie und der Maler Corneliu Baba für Malerei. Eine gewisse künstlerische Freiheit war durchaus immer vorhanden. Diese Lage hat sich dann aber bald verschärft, und das geschah erst nach dem China-Besuch des Staatschefs Ceaușescu. Allerdings: Berufsverbote gegen bildende Künstler gab es keine, auch wenn diese dem sogenannten „sozialistischen Realismus“ offensichtlich nicht frönten.

Eine eben damals eröffnete Hans Mattis-Teutsch Ausstellung im renommierten Bukarester Dalles-Saal am Bd. Magheru wurde nach nur einer Woche wieder geschlossen.

Es gab natürlich Künstler, die aus vorauseilendem Gehorsam oder aus Berechnung diesem Stil folgten, aber es gab genug andere, die sich selbst treu geblieben sind. Doch auch sie durften ausstellen und auch ihre Bilder wurden vom „Fondul Plastic“ angekauft. Als ich einmal fragte, was mit diesen Bildern nun geschehen soll, sagte man mir, dass sie für die Ausstellungen im Ausland vorgesehen werden, um die „künstlerische Vielfalt“ im Land zu präsentieren.

Mehr noch, als ich 1981 in meiner Ausstellung in der zentralen und elitären Bukarester Galerie „Orizont“ das Bild „Satrap“ ausstellte, bekam ich zwar einen Fingerzeig als stillen Verweis, doch das Bild durfte weiterhin hängen bleiben.



Wie sieht dein jetziges künstlerisch-kreatives Arbeitsprogramm aus?



Vor Kurzem bin ich neunzig Jahre alt geworden.

In diesem Jahr, das nun bald zu Ende geht, habe ich zwei Eigenausstellungen zeigen können, und zwar eine in Hermannstadt/Sibiu, und die zweite in Kronstadt/Brașov. Wenn meine kreative Kraft mich nicht verlässt, werde ich weiterarbeiten. Und so bleibe ich neugierig auf die Inspirationen, die Gedanken und Ideen an jedem neuen Tag.