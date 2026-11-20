Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Die Sanierung der ehemaligen Deponie für nicht gefährliche Industrieabfälle im Gebiet Timiș-Triaj kommt schneller voran als geplant. Die Arbeiten sind inzwischen zu 71 Prozent abgeschlossen, vorgesehen waren zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent. Bis April 2027 soll das Gelände geschlossen und ökologisch saniert sein und künftig als Grünfläche dienen. Auf dem Areal lagerten rund 700.000 Kubikmeter Abfälle, die ursprünglich auf etwa 148.000 Quadratmetern verteilt waren. Die Fläche wurde bereits um rund 40.000 Quadratmeter verkleinert. Nach der Abdeckung mit Erdschichten und einem Erosionsschutz werden etwa 16.500 Sträucher gepflanzt. Das Projekt kostet rund 135,45 Millionen Lei, davon stammen 84,8 Millionen aus EU-Fördermitteln.