Inflationsrate steigt auf fast sieben Prozent

Bukarest (ADZ) - Getrieben von höheren Kosten für Treibstoff und Dienstleistungen ist die jährliche Inflationsrate im Oktober dieses Jahres auf 6,9 Prozent gestiegen. Laut einer Mitteilung des Nationalen Statistikamtes (INS) von Donnerstag waren die Verbraucherpreise für Diesel 43,45 Prozent und für Benzin 32,91 Prozent höher als im Oktober 2025. Außerdem sind im Jahresvergleich Mietpreise durchschnittlich um 38,46 Prozent gestiegen (hauptsächlich aufgrund einer Regierungsentscheidung im Frühjahr, Mieten für Sozialwohnungen und andere staatliche Immobilien zu verteuern).



Dienstleistungen waren im Oktober 2026 durchschnittlich 11,23 Prozent teurer als vor einem Jahr. Für Güter sind die Kosten durchschnittlich 7,66 Prozent und für Lebensmittel 3,07 Prozent gestiegen. Besonders stark haben u. a. auch die Preise für Flugtickets (plus 14,44 Prozent), Wasserversorgung und -entsorgung sowie Müllabfuhr (13,69%), TV-Abos (13,10%), Kaffee (12,48%), Eier (10,50%) und Fernwärme (9,61%) zugelegt. Gesunken sind die Kosten u. a. für frische Früchte (minus 15,38 Prozent), Kartoffeln (-2,53%), sonstiges Gemüse (-3,29%) und Mehl (-2,5%). Leichte Rückgänge unter einem Prozent gab es auch für Butter und Zucker.



Gegenüber September 2026 sind die Verbraucherpreise im Oktober 0,82 Prozent gestiegen. Die Jahresinflation nach dem EU-weit einheitlich berechneten harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im Oktober bei 7,0 Prozent.