Jüdische Wandmalereien aus der ukrainischen Bukowina

Von: Nina May

Augsburg – Das Bukowina-Institut der Universität Augsburg lädt für Montag, den 9.November, um 16 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Gemalte Gebete – Bedrohte Wandmalereien in Synagogen der ukrainischen Bukowina“ in seinen Räumen (Alter Postweg 97a im TONI-Park) ein. Welche Geschichten erzählen die farbenprächtigen Wandmalereien historischer Synagogen? Und wie lässt sich ein kulturelles Erbe bewahren, das durch Krieg und Zerstörung zunehmend bedroht ist? Die Ausstellung widmet sich den Wandmalereien in Synagogen der ukrainischen Bukowina und macht die jüdische Geschichte der Region sichtbar. Anhand kunsthistorischer Forschung, Fotografien, digitaler 3D-Aufnahmen und weiterer historischer Materialien eröffnet die Ausstellung einen Zugang zu diesem Kulturerbe und thematisiert zeitgleich dessen zunehmende Gefährdung. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht historische Bauwerke und ihre Ausstattung und wirft dringliche Fragen nach dem Schutz kultureller Zeugnisse auf.