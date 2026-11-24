Temeswar – Das Deutsche Staatstheater Temeswar/Timișoara (DSTT) hat sich am 17. November an der internationalen Konferenz „Revitalising the use of regional or minority languages in public life“ beteiligt, die vom Europarat in Straßburg veranstaltet wurde. Cristian Vicol, Pressesprecher des Theaters, stellte dabei die Erfahrungen der Temeswarer Institution bei der Pflege und Förderung der deutschen Sprache und Kultur vor.

Die Konferenz brachte Vertreter europäischer Institutionen sowie Fachleute aus Kultur- und Sprachpolitik zusammen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Regional- und Minderheitensprachen stärker im öffentlichen Leben verankert werden können und welche Verantwortung öffentliche Einrichtungen für ihren Erhalt tragen.

In seinem Beitrag zur Rolle von Minderheitensprachen im Kulturleben stellte Vicol das vielfältige Angebot des DSTT vor. Dieses umfasst klassische und zeitgenössische Dramen, Musiktheater, Literaturadaptionen sowie Vorstellungen für Kinder und Jugendliche. Mit rumänischen und englischen Übertiteln, Workshops, Publikumsgesprächen und Bildungsprojekten erreicht das Theater auch Menschen außerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft.

Besonders hervorgehoben wurde das Projekt „Theater im Dialog“, das jungen Menschen den Zugang zur Theaterkunst und zur deutschen Sprache eröffnet. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit dem Nikolaus-Lenau-Lyzeum, das Internationale deutschsprachige Schul- und Jugendtheaterfestival sowie die Schultheatergruppe NiL. Weitere Partnerschaften bestehen mit der Fakultät für Musik und Theater der West-Universität Temeswar, insbesondere mit dem Studiengang Schauspiel in deutscher Sprache, und mit deutschsprachigen Medien wie der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien und der deutschen Redaktion von Radio Temeswar.

Die Präsentation verwies auch auf die multikulturelle Prägung Temeswars, dessen Identität seit Jahrhunderten vom Zusammenleben verschiedener ethnischer und sprachlicher Gemeinschaften bestimmt wird.